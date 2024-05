Voormalig hockey-international Poortenaar (55) overleden

Oud-hockeyer Bastiaan Poortenaar is op 55-jarige leeftijd plotseling overleden aan een hartstilstand. Poortenaar speelde in totaal 96 interlands voor het Nederlands elftal en scoorde daarin twee keer. In clubverband kwam de verdediger/middenvelder onder meer uit voor SCHC, HGC en HC Klein Zwitserland.