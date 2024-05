ANP Van links naar rechts: Van der Plas (BBB), Omtzigt (NSC), Yesilgöz (VVD) en Wilders (PVV)

NOS Nieuws • vandaag, 06:53 Wekdienst 22/5: Kamer debatteert over coalitieakkoord • Finale Europa League

Goedemorgen! De Tweede Kamer debatteert over het coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. En in Dublin staan Atalanta en Bayer Leverkusen tegenover elkaar in de Europa League-finale.

Eerst het weer: in de ochtend is het bewolkt, met af en toe wat regen. In de middag breekt de zon soms door, maar blijft ook een enkele bui mogelijk. Het wordt zo'n 17 tot 19 graden.

Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Tweede Kamer debatteert over het eindverslag van de informateurs Van Zwol en Dijkgraaf. Onder hun leiding kwamen de PVV, VVD, NSC en BBB tot een coalitieakkoord. Het debat begint om 10.15 uur en is live te volgen bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en NPO Radio 1.

De rechtbank in Rotterdam doet uitspraak in de zaak van de vrachtwagenchauffeur die 47 illegale vreemdelingen in zijn vrachtwagen had. De vrachtwagen stond afgelopen december op het punt om vanuit Hoek van Holland met de veerboot naar het Verenigd Koninkrijk te gaan.

In Dublin staan Bayer Leverkusen en Atalanta tegenover elkaar in de finale van de Europa League. Voor Atalanta is het de eerste finale ooit in een Europees clubtoernooi. Bayer Leverkusen werd ongeslagen kampioen in Duitsland en heeft met de Europa League-finale en Duitse bekerfinale nog op het programma de unieke mogelijkheid een heel seizoen zonder nederlagen te blijven.

In Nederland speelt de nummer zestien van de eredivisie - Excelsior - tegen de nummer vijf van de eerste divisie ADO Den Haag in de playoffs om promotie/degradatie.

Wat heb je gemist?

Het campagneteam van de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump heeft een video van zijn socialemedia-account gehaald waarin onder meer de tekst 'unified reich' ('verenigd rijk) te lezen is. Het Duitse woord 'Reich' wordt vooral geassocieerd met het derde rijk (Drittes Reich) zoals het Duitsland onder Adolf Hitler ook wel werd genoemd.

Trump en Biden halen in de aanloop naar de verkiezingen fel naar elkaar uit en de video was koren op de molen voor Biden. "Dit is de taal van Hitler, niet de taal van Amerika", zei hij op een bijeenkomst in Boston.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

OpenAI gaat stoppen met het gebruik van een virtuele stem van chatbot ChatGPT. De stem lijkt erg op die van actrice Scarlett Johansson, die daar niet blij mee is.

0:23 Vergelijken: de stem van Scarlett Johansson en die van OpenAI

Fijne woensdag!