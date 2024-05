Reuters De binnenkant van het Boeing-vliegtuig dat met hevige turbulentie te maken kreeg

NOS Nieuws • vandaag, 04:06 Groot deel passagiers toestel dat met hevige turbulentie kampte nu in Singapore

Een groot deel van de passagiers en bemanningsleden die in het toestel zaten dat gisteren vanwege hevige turbulentie een noodlanding maakte, is met een speciale vlucht vandaag van Thailand naar Singapore gebracht.

131 passagiers en 12 bemanningsleden van de oorspronkelijke vlucht kwamen in de ochtend aan in Singapore. In het oorspronkelijke toestel zaten 211 passagiers en 18 bemanningsleden.

De passagiers die met de speciale vlucht aankwamen in Singapore werden opgewacht door een groot aantal journalisten, meldt persbureau Reuters. De meeste passagiers wilden niets zeggen, hoewel een enkeling de pers toeriep dat er geen problemen waren tijdens de vlucht van Bangkok naar Singapore.

Turbulentie

Het vliegtuig van Singapore Airlines dat gisteren in de problemen raakte was ongeveer tien uur onderweg van Londen naar Singapore toen het boven Myanmar plots te maken kreeg met zware turbulentie. Vervolgens maakte het toestel in Thailand een noodlanding.

Zeven mensen raakten zwaargewond en liggen onder meer met hoofdletsel in het ziekenhuis. Een man van 73-jaar kwam om het leven. Hij kreeg als gevolg van de turbulentie zeer waarschijnlijk een hartaanval. 23 inzittenden, onder wie leden van de bemanning, liepen lichtere verwondingen op. 79 passagiers en zes bemanningsleden zijn nog in Bangkok. Een deel van hen ligt in een ziekenhuis, anderen zijn familieleden van hen die ook op de vlucht zaten.

Stoelriemen

Volgens mensen aan boord die met de pers spraken raakten vooral passagiers die hun stoelriemen niet omhadden gewond. Toen het toestel plots hoogte verloor raakten zij met onder meer hun hoofden de onderkant van de bagagerekken. "Enkele passagiers sloegen met hun hoofd tegen de bagagerekken en enkelen tegen de plek waar de lampen en maskers hangen. Daar braken ze dwars doorheen", zei een van de passagiers tegen Reuters. Wat er precies gebeurd is, wordt door autoriteiten in Singapore nog onderzocht.

De algemeen directeur van Singapore Airlines Goh Choon Phong zegt in een videoverklaring: "zeer bedroefd te zijn door dit incident." Hij condoleert de familie en geliefden van de overleden man. Ook zegt hij mee te leven "met iedereen aan boord van vlucht SQ 321 die deze traumatische gebeurtenissen heeft meegemaakt".