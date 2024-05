Flickr.com/Lindsey Turner Graceland, het landgoed van Elvis Presley

NOS Nieuws • vandaag, 03:00 Kleindochter van Elvis Presley vecht gedwongen verkoop Graceland aan

De kleindochter van Elvis Presley, Riley Keough, vecht de gedwongen verkoop van Graceland aan. Het landgoed in de Amerikaanse stad Memphis waarop Presley tot zijn dood in 1977 woonde zou donderdag geveild worden. Dochter Lisa Marie Presley zou een lening uit 2018 niet hebben terugbetaald.

Volgens een investeringsmaatschappij zou Lisa Marie Presley in 2018 een lening van 3,8 miljoen dollar (omgerekend 3,5 miljoen euro) hebben afgesloten en Graceland als onderpand hebben gebruikt.

Beheerder

Sinds de dood van haar moeder Lisa Marie Presley vorig jaar is Keough de beheerder van het landgoed namens haarzelf en haar halfzussen Harper en Finley Lockwood die nog minderjarig zijn. Zij bestrijdt dat haar moeder een lening had bij het bedrijf en stelt dat het bedrijf, Naussany Investments and Private Lending, bewust frauduleuze papieren verspreidt.

Zo staat er volgens de advocaat van Keough in de documenten die haar moeder in 2018 zou hebben getekend dat een document online bekrachtigd kan worden in Florida. Maar dat was pas vanaf 2020 mogelijk in die staat. Ook stelt een persoon die in de documenten wordt genoemd als notarieel bekrachtiger dat zij Lisa Marie Presley nooit heeft ontmoet. Vandaag behandelt een rechter de zaak.

Toeristentrekker

Met 600.000 bezoekers per jaar is Graceland een enorme toeristentrekker. Actrice Keough is de enige beheerder nadat zij een schikking trof met haar oma Priscilla, de ex-vrouw van Elvis Presley.

Op het landgoed zijn onder anderen Elvis en Lisa Marie Presley begraven en Benjamin Keough, de zoon van Lisa-Marie die in 2020 overleed.