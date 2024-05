AP Fred Roos in 2022

NOS Nieuws • vandaag, 22:04 Hollywood-producer Fred Roos (Godfather en Apocalypse Now) overleden

Hollywood-producer Fred Roos, betrokken bij enkele van de grootste Hollywoodproducties aller tijden, is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij verwierf niet alleen faam als producer, maar had ook de reputatie dat hij de carrières van supersterren als Jack Nicholson, Harrison Ford en Tom Cruise hielp lanceren.

Roos is zaterdag overleden in zijn huis in Beverly Hills, liet een zaakwaarnemer vandaag weten. Het nieuws komt een paar dagen nadat Megalopolis, de laatste film die hij samen met regisseur Francis Ford Coppola produceerde, in première ging op het filmfestival van Cannes.

Roos en Coppola hebben meer dan vijftig jaar samengewerkt. Dat begon in 1972 met de bekroonde klassieker The Godfather. Daarna volgden The Conversation (1974), het met een Oscar bekroonde The Godfather Part II (1974) en Apocalypse Now (1979). Bij die laatste drie was Roos betrokken als producer.

De trailer van The Godfather Part II, de film waarvoor Roos de Oscar in ontvangst nam:

Roos had ook invloed op de eerste Star Wars-film. In de beginfase van de productie vroeg filmmaker George Lucas Roos om advies over de casting. Hij kreeg het scenario terug met verschillende namen van potentiële acteurs erop gekrabbeld: Harrison Ford, Carrie Fisher en James Earl Jones.

Om Harrison Ford te krijgen voor de rol van Han Solo was wel wat overtuigingskracht nodig. In 2004 zei Ford over Roos: "Als hij eenmaal in je gelooft, geeft hij niet op. Hij bleef me voordragen voor rollen en ik werd steeds afgewezen. Uiteindelijk lukte het."

Roos was verder betrokken bij de casting voor American Graffiti (1973) en The Outsiders (1983) en liet het publiek kennismaken met Tom Cruise, Diane Lane, Richard Dreyfuss, Rob Lowe, Matt Dillon en Patrick Swayze.

Marilyn Monroe

Roos werd geboren in Santa Monica in Californië. Nadat hij in 1956 was afgestudeerd aan de UCLA in theater en film, ging hij het leger in en werd hij twee keer uitgezonden naar Korea.

Gefascineerd door film begon hij daarna in de postkamer van een talentenbureau, waarvoor hij onder anderen Marilyn Monroe rondreed. Al snel deed hij eind jaren 60 de casting voor enkele televisieprogramma's.

Uiteindelijk vond hij zijn weg in de filmwereld en deed hij de casting voor The Godfather. Hij was daarna als producer betrokken bij meer dan twintig films, waaronder The Virgin Suicides (1999) , Lost in Translation (2003) en Marie Antoinette (2006).