Nieuwe adopties uit buitenland per direct stopgezet

Vernietigend rapport

Over adoptie uit het buitenland wordt al jaren gepraat. Adoptie uit het buitenland werd in 2021 stilgelegd na een vernietigend rapport over misstanden. Daarna maakte minister Weerwind adoptie uit acht landen alsnog mogelijk: de Filippijnen, Hongarije, Lesotho, Taiwan, Thailand, Zuid-Afrika, Bulgarije en Portugal.

SP-Kamerlid Van Nispen zei dat hij door de jaren heen tot de overtuiging is gekomen dat adoptie uit het buitenland op termijn geen duurzame oplossing is om kinderen te beschermen. Volgens hem is het verplaatsen van kinderen niet altijd in hun belang en is het voor hen gezonder om op te groeien in de eigen regio. Ook wees hij op misstanden in het verleden, zoals valsheid in geschrifte en roof en verhandeling van kinderen.