Vitesse-speler Pröpper stopt, niet voor het eerst, maar wel definitief

Pro Shots Davy Pröpper

Hij had het betaald voetbal al een keer eerder vaarwel gezegd, maar nu heeft Vitesse-middenvelder en voormalig Oranje-international Davy Pröper, 32 jaar inmiddels, dan toch echt een punt achter zijn loopbaan als profvoetballer gezet.

Pröpper gaf er begin 2022 als speler van PSV plotseling de brui aan, maar kwam daar een jaar later op terug. Hij sloot zich aan bij Vitesse, de club waar hij begin 2010 als 18-jarige zijn profdebuut maakte, maar kende daar veel blessureleed.

Sinds januari vorig jaar kwam Pröpper in slechts vier competitieduels in actie, voor het laatst op 26 januari tegen PEC Zwolle. Een week eerder maakte hij nog het enige doelpunt in de bekerwedstrijd tegen AFC.

'Geen uitzicht op beter'

"Mijn terugkeer bij Vitesse heeft helaas niet het effect gehad zoals ik dat vooraf had gehoopt. Dat betreur ik enorm", zegt Pröpper op de website van het gedegradeerde en in financiële nood verkerende Vitesse. "Door blessureleed heb ik amper minuten kunnen maken en aangezien er ook geen uitzicht op beter is, heb ik besloten om definitief te stoppen met voetballen. Het is beter zo."

Pröpper verruilde in 2015 Vitesse voor PSV om twee seizoenen later naar het Engelse Brighton & Hove Albion te vertrekken. In 2021 keerde hij terug bij PSV, waar hij na een half jaar stopte met voetballen, omdat hij het plezier in de sport verloren was.

Pröpper speelde ruim vierhonderd officiële clubwedstrijden in het betaald voetbal, waarin hij tot 50 doelpunten en 49 assists kwam. Hij droeg negentien keer het shirt van het Nederlands elftal, waarvan tien keer als basisspeler. Pröpper maakte drie interlandgoals.