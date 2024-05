Zieke Van Poppel derde Nederlandse sprinter die Giro verlaat

Giro d'Italia bij de NOS

De Ronde van Italië is tot en met zondag 26 mei te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. De samenvattingen komen snel na de etappes online en zijn te zien in het Sportjournaal.

De zestiende etappe begint vandaag om 11.20 uur en eindigt met twee steile kilometers bergop.