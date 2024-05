Kranten doen in paginagrote advertentie oproep: trek btw-verhoging in

Ruim dertig kranten en nieuwsmedia doen in een paginagrote advertentie een oproep om de voorgenomen btw-verhoging op kranten te stoppen. In het coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB staat het plan om de btw op gedrukte en digitale media te verhogen van 9 naar 21 procent.

In de advertentie schrijven de media dat ze vrezen dat mensen met een kleine beurs worden afgesneden van verdiepende journalistiek. "Met een groeiende nieuwskloof tot gevolg." De btw-verhoging zal een "onvermijdelijke daling" in abonnementen inzetten, schrijven de kranten.

De verwachte daling heeft ook financiële gevolgen voor de redacties. "Zeker kleinere titels en regionale dagbladen zullen geraakt worden", schrijven de hoofdredacties van ruim 30 titels, waaronder de Volkskrant, NRC, AD, Trouw, De Telegraaf en regionale titels. "Daarmee komt de pluriforme journalistiek in Nederland in zijn geheel onder druk te staan."

Hoogste heffing

De kranten roepen de Tweede Kamer op om bij te sturen, "nu het nog kan." Met deze btw-verhoging dreigt Nederland naast Bulgarije het land met hoogste btw-heffing op kranten te worden, schrijven de hoofdredacties. "Een verdubbeling van de btw op journalistiek naar het hoogste tarief van heel Europa geeft geen pas. Als het belang van de rechtsstaat echt hoog in het vaandel staat: schrap deze maatregel."

De btw-verhoging kwam in de krantenwereld als een totale verrassing, vertelt Corine de Vries, hoofdredacteur van meerdere regionale kranten en voorzitter van het Genootschap van Hoofdredacteuren in het NOS Radio 1 Journaal. "Ik snap het echt niet goed. De coalitiepartijen noemen lezen en schrijven heel belangrijk, maar tegelijkertijd maken ze kranten, tijdschriften en ook boeken duurder."

De Vries verwacht dat er partijen in de Tweede Kamer zijn die het plan willen intrekken. "Ik hoop dat de coalitiepartijen zich niet zo goed gerealiseerd hebben wat dit heeft betekend en dat ze iets anders vinden om op te bezuinigen."

Gifpil

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) liet zich eerder al kritisch uit over het akkoord. Ze noemde de btw-verhoging een "onverwachte gifpil" die "volstrekt onverantwoord" is. "Juist het stimuleren van journalistiek zou op zijn plaats zijn in een tijd waarin techbedrijven het publiek overstelpen met non-informatie", zei Thomas Bruning, algemeen-secretaris van de NVJ.