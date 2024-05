Coalitieakkoord bekend: partijen willen met 'hoop, lef en trots' problemen aanpakken

De vier formerende partijen hebben vannacht overeenstemming bereikt over een definitief coalitieakkoord. Vannacht rond 02.00 uur brachten ze de plannen naar buiten onder de titel Hoop, lef en trots. Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma nam het document in ontvangst van de informateurs.

Het was vooral lang wachten op de fractie van de VVD; die partij had zes uur nodig om uiteindelijk unaniem in te stemmen met het akkoord. De andere drie partijen hadden eerder al na kleine wijzigingen hun fiat gegeven.

De partijleiders zullen het akkoord vanochtend om 09.30 uur toelichten op een bijeenkomst in het Kamergebouw, die via de site, tv en radio live te volgen is bij de NOS. Volgende week woensdag is er een debat over, waarbij ook de formateur wordt aangewezen. Dat wordt Richard van Zwol, die ook al informateur was.