Getty Jenthe Biermans komt over de streep na een val in een ravijn

NOS Wielrennen • vandaag, 13:50 Belgische wielrenner Biermans viel in Giro in ravijn, maar reed etappe toch uit

De Belgische wielrenner Jenthe Biermans zal de vijftiende etappe van deze Giro d'Italia niet snel vergeten. Biermans maakte zondag naar eigen zeggen "de zwaarste val" uit zijn loopbaan en kwam tijdens de afdaling van de Mortirolopas terecht in een ravijn. Hij reed de etappe uit.

"Ik schatte een bochtje verkeerd in tijdens de afdaling. Het resultaat was een heel zware val", verklaarde de 28-jarige renner van Arkéa-B&B na afloop bij Sporza. "Vier ploegen zijn mij meteen komen zoeken. Ik lag zeker 25 à 30 meter diep in een ravijn."

Omdat Biermans zijn communicatieapparatuur bij de val was verloren, kon hij zijn team niet direct inlichten over wat er zojuist was gebeurd. "Er was paniek. Ik ben door blijven tuimelen na mijn val en ben uiteindelijk tot stilstand gekomen rond een boom."

Op karakter over de finish

Biermans kon zich in eerste instantie niet meer bewegen, maar reed de etappe uiteindelijk alsnog uit. "Ik ben dankzij heel veel steun van andere jongens en op karakter over de finish gekomen." Het is nog onduidelijk of hij botbreuken heeft opgelopen door de val.

De deelnemers hebben vandaag een rustdag. Dinsdag gaat de Ronde van Italië verder met een 206 kilometer lange tocht van Livigno naar Santa Cristina Valgardena.