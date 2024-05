Ganna is Pogacar te snel af in tijdrit, Arensman maakt sprong in Giro-klassement

Filippo Ganna heeft op imponerende wijze de veertiende etappe van de Giro d'Italia gewonnen, eeen individuele tijdrit over 31,2 kilometer met de finish in Desenzano del Garda.

Ideaal voor Ganna

In de eerste tijdrit van deze Giro, de zevende etappe, was Pogacar nog 17 secondes sneller dan Ganna. Dat kwam doordat de rit eindigde met een voor Pogacar aangename slotklim. De etappe van vandaag naar het Gardameer was echter relatief vlak en ideaal voor de man in de Italiaanse driekleur.