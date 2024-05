Georgisch parlement negeert president en wil door met omstreden 'Russische wet'

Ondanks weken van felle protesten nam het Georgische parlement de omstreden 'Russische wet' vorige week aan. De wet houdt in dat mediabedrijven en maatschappelijke organisaties die meer dan 20 procent van hun financiering uit het buitenland krijgen, worden aangemerkt als 'buitenlandse agent' en onder verscherpt toezicht komen.Met een soortgelijke wet worden in Rusland sinds 2012 allerlei kritische geluiden gesmoord.

'Diep bezorgd'

President Zoerabisjvili vindt dat de wet in strijd is met de grondwet en met Europese normen. Het land is kandidaat-lid van de Europese Unie. Die EU heeft Georgië al opgeroepen de wet in te trekken, net als VN-mensenrechtenchef Türk. Ook de presidenten van Frankrijk en Duitsland gaven in een gezamenlijk statement aan "diep bezorgd" te zijn.