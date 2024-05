EPA Bewakers controleren een auto in Bamyan na de aanslag

NOS Nieuws • vandaag, 21:28 IS eist aanslag in Afghanistan op

IS heeft via zijn kanaal op de berichtendienst Telegram de aanslag opgeëist in Afghanistan waarbij vrijdag zes mensen om het leven kwamen. Onder de doden waren drie toeristen uit Spanje.

De slachtoffers werden neergeschoten op een markt in de stad Bamyan. Daarbij raakten ook acht mensen gewond; vier Afghanen en mensen uit Noorwegen, Australië, Litouwen en Spanje.

Er zijn zeven verdachten opgepakt, één van hen is volgens de minister gewond geraakt.

Bamyan is een toeristische trekpleister vanwege de metershoge gaten in de rotsen waar de Taliban in 2001 reusachtige boeddhabeelden opbliezen.

In 2022 claimde Islamitische Staat ook de verantwoordelijkheid voor een aanval waarbij Chinese burgers gewond raakten in een hotel dat populair was bij Chinese zakenlieden in Kabul.