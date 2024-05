AFP Piastri, Verstappen en Norris na de kwalificatie in Imola

NOS Sport • vandaag, 06:00 Ferrari en McLaren dromen en twijfelen: is Verstappen verslaan realistisch? Louis Dekker verslaggever Formule 1

Louis Dekker verslaggever Formule 1



Eerder deze maand kwam de trendbreuk. Voor het eerst in lange tijd werd Verstappen op snelheid verslagen. Lando Norris (McLaren) won verrassend de Grand Prix van Miami.

Weliswaar zegevierde Carlos Sainz (Ferrari) eerder al in Australië, maar dat ging gepaard met een schaarse uitvalbeurt van Verstappen. Ferrari profiteerde in Melbourne van pech. McLaren kon Red Bull op eigen kracht aanvallen. In het Italiaanse Imola aast McLaren op nieuw succes. Ferrari mikt met een dosis upgrades op de grote sprong voorwaarts.

De oranje renstal beschikt in Italië over de beste kaarten. Met Oscar Piastri - die zaterdag wel van een tweede plek werd teruggezet naar plek vijf vanwege een gridstraf - en Lando Norris (3e) heeft McLaren twee ijzers in het vuur.

"Verstappen meteen aftroeven bij de start zou aardig helpen. Dus dat gaan we proberen", bluft Piastri. En als dat niet lukt? "In de buurt blijven, hem onder druk zetten en toeslaan." Dat zal niet meevallen, weet hij. "Inhalen is op dit circuit bijna onmogelijk."

Verwachtingen temperen

"Het is niet zo dat we Red Bull nu overal gaan verslaan", tempert Norris het hele weekend al de verwachtingen. "Winnen geeft een boost, maar we blazen niet hoog van de toren. In het grote plaatje zijn we nog steeds het derde team in de pikorde. Op sommige circuits kunnen we Ferrari verslaan en zelfs de Bulls de baas zijn, maar op veel banen komen we nog tekort."

Zonder die updates zouden we goed zijn geweest, maar niet zó goed. Het team heeft terreinwinst geboekt. Lando Norris over de technische verbeteringen

"Miami was een geweldig weekend. Ik heb mijn eerste grand prix-zege geweldig gevierd", zegt Norris over het Florida-feest. "Details ga ik niet delen, maar het was 'as good as it gets' en ik heb een nacht overgeslagen. Het was onvergetelijk, maar hier in Imola doen we weer normaal. Beide voeten op de grond, met het glas halfvol."

Op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari zal McLaren weer ouderwets moeten knokken voor een podium, voorspelt Norris. "Ik had in Miami nieuwe onderdelen die meteen werkten. Zonder die updates zouden we goed zijn geweest, maar niet zó goed. Het team heeft terreinwinst geboekt en mijn zege is goed voor het moreel. De pitstops gingen al fantastisch. Het zelfvertrouwen is nu nog verder opgekrikt."

"In Miami hadden viel alles op zijn plek, hadden we wind mee en een beetje mazzel", analyseert Norris. "We haalden het maximale uit de auto en onze mensen, maar het is een illusie om te denken dat dat nu overal lukt. We zijn niet consistent genoeg. Al denk ik daar misschien anders over als we weer winnen."

"We komen steeds dichterbij en er komt dit jaar nog het nodige aan qua updates", zegt Norris zelfverzekerd. "Ik verheug me enorm op duels met Max en de Ferrari's. Dat is er de afgelopen jaren nauwelijks van gekomen. Volgend seizoen moeten we de volgende stap zetten: vooraan starten. Dat maakt de races een stuk makkelijker."

Revanche

Norris' teamgenoot Piastri reed in Miami al even aan de leiding, maar een aanvaring met Sainz hielp zijn race om zeep. In Imola aast hij op revanche, met verse munitie. "Ik had niet de updates van Lando, maar hier zit alles ook op mijn auto. We hadden niet verwacht in Miami zo competitief te zijn, maar we leren de auto steeds beter kennen. Dat is cruciaal. Alle teams verbeteren aan de lopende band."

De vernieuwde Ferrari verricht in Imola vooralsnog geen wonderen. De tifosi kunnen een thuiszege op hun buik schrijven, met Charles Leclerc en Carlos Sainz op startposities 4 en 5. Sainz is realistisch. "De auto wordt steeds beter, maar er zijn op alle circuits bochten die ons slecht liggen."

AFP Leclerc op het circuit van Imola

Publiekslieveling Leclerc stapte na de kwalificatie beteuterd uit zijn cockpit. "We hebben de updates uitgeprobeerd in de simulator. Uiteraard denken we dat ze werken, maar pas na de race weet je dat zeker. En omdat alle teams doorontwikkelen weet je nooit of het genoeg is."

Twee jaar zonder zege

De Monegask put hoop uit de recente McLaren-zege. "In weekends waar de Bulls kwetsbaar zijn, moeten we toeslaan. We weten dat het kan. Jammer dat we in Miami iets minder sterk waren dan McLaren en dat we hier weer achter hen starten."

Leclerc heeft al bijna twee jaar geen race gewonnen. Dat steekt. "Podiumplaatsen en troostprijzen tellen niet. Winnen motiveert en het is te lang geleden, maar het is moeilijk. Verstappen is en blijft ijzersterk. Buitenkansen dienen zich niet vaak aan, maar ik blijf positief en optimistisch."