NOS Voetbal • vandaag, 06:00 Als trotse vader is Stengs bij Feyenoord 'volwassener, beter en slimmer'

Calvin Stengs blies zijn carrière dit seizoen nieuw leven in bij Feyenoord. De middenvelder maakte al veel mee op voetbalgebied, maar gevraagd naar waar hij het trotst op is, zoekt hij het buiten het veld: "Het vaderschap. Er iedere dag zijn voor mijn kleine. Daar ben ik het meest trots op."

Toch heeft Stengs ook op voetbalgebied een hoop om trots op te zijn. Hij is pas 25 jaar, maar heeft al een revalidatie van veertien maanden vanwege een zware knieblessure, vier clubs en acht interlands achter zijn naam staan.

Dit seizoen kwam Stengs tot zes doelpunten en elf assists in de eredivisie. Na een lang seizoen voelt de Feyenoorder, die geen deel uitmaakt van de voorselectie van Oranje voor het EK, wel wat pijntjes. "Maar het is niet zo dat ik heel erg toe ben aan vakantie."

Oppeppers van zijn moeder

Aan het einde van het seizoen kijkt Stengs terug op het begin van zijn carrière, op zijn revalidatie als jonge speler van AZ om precies te zijn. "Dat deed wat met me", zegt hij. "Je bent jong, je breekt net door en dan ga je door die blessure twijfelen of je droom niet ineens in duigen valt. Dat was een lastige periode."

Stengs twijfelde of hij wel terug zou kunnen komen op niveau. In die periode vroeg hij zijn vrienden en familie zelden om hulp, terwijl hij die wel goed kon gebruiken. "Ik ben een stille jongen en heb mijn emoties soms opgekropt, maar vond in het revalidatieproces wel de acceptatie om door te gaan."

Zijn moeder betekende in die periode extra veel voor hem. Zij was een van de weinigen met wie hij af en toe wel sprak. "Zij heeft mij moed gegeven. Al was het maar met een kleine opmerking of oppepper. Dan kon ik wel weer glimlachen."

Leren omgaan met tegenslag

Na zijn terugkeer op het veld maakte Stengs een transfer naar OGC Nice. In Frankrijk moest hij eraan wennen dat hij niet altijd in de basis stond. "Ik heb in het buitenland wel geleerd om met tegenslag om te gaan. Je persoonlijkheid wordt daar sterker van."

Het gesprek met Arne Slot gaf de doorslag. Calvin Stengs over zijn keuze voor Feyenoord

"Het is nooit leuk om de bank te zitten. Dan ben je wel getergd", vervolgt Stengs. "Ik vroeg me af waarom ik niet speelde. Uiteindelijk ben ik wel blij dat ik bij Nice heb gespeeld. En vorig seizoen heb ik een mooi jaar gehad bij Antwerp. Dat heeft me ook weer veel gebracht."

Na zijn huurperiode bij Antwerp, met een Belgische landstitel en beker als opbrengst, ging Stengs terug naar Nice. Daar trainde hij in de voorbereiding met de beoogde nieuwe Ajax-trainer Francesco Farioli.

Beter én slimmer onder Slot

Stengs stond open voor een vertrek, maar had een langer verblijf in Nice ook prima gevonden. Tot een oude bekende hem belde. "Het gesprek met de trainer gaf de doorslag om naar Feyenoord te gaan", zegt Stengs over Arne Slot, met wie hij al bij AZ werkte.

Getty Calvin Stengs

De ideeën van Slot overtuigden Stengs om naar Rotterdam te komen: "We hadden door de jaren heen af en toe contact. Hij heeft zich in die tijd ontwikkeld als trainer. Hoe hij dingen overbrengt, de oefenstof en het tactische gedeelte. We spelen wel anders dan we bij AZ deden."

Stengs heeft profijt van de werkwijze van Slot, die van hem dit seizoen een betere speler maakte. "Hij heeft me het spelletje nog beter leren begrijpen en uitgelegd wat er wordt gevraagd in bepaalde situaties. Onder Slot ben ik beter én slimmer geworden."

'Lakse houding kleeft een beetje aan me'

Toch is er nog genoeg om aan te werken. Stengs wil "gieriger' worden in het maken van doelpunten. Hij wil sneller herkennen in welke situaties hij waar op het veld moet zijn. Ook blijft zijn lakse houding wanneer het even tegenzit een puntje van kritiek, al is hij het daar zelf niet mee eens.

"Dat kleeft een beetje aan me", vertelt Stengs. "Maar ik denk niet dat dit zo is. Ik denk dat ik dit seizoen nauwelijks wisselvallig ben geweest en van waarde was met mijn creativiteit en assists. Ik heb dit seizoen sowieso vaak genoten van ons spel."

De mooiste wedstrijd vond Stengs het thuisduel met Lazio in de Champions League (3-1 winst). "Omdat daar niet alleen het voetbal goed was, maar ook de pressing en het afjagen van de tegenstander. Ze kwamen niet onder onze druk vandaan."

Stengs kan zijn seizoen niet bekronen met een EK, maar kijkt met veel plezier terug op de afgelopen maanden. "Ik heb dit seizoen wel wat laten zien. Ook met mijn ervaringen uit het buitenland. Ik ben daar snel volwassen geworden, mede door het vaderschap."