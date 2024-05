NS en ProRail beboet om vertraging op hsl

De NS en ProRail moeten boetes betalen van respectievelijk 500.000 en 2,75 miljoen euro. Belangrijkste reden zijn de vertragingen op de hogesnelheidslijn (hsl) tussen Amsterdam en Breda. schrijft demissionair staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer.

Over de hsl is afgesproken dat minimaal 82,1 procent van de reizigers met minder dan vijf minuten vertraging moet aankomen. Die punctualiteit kwam vorig jaar uit op 73,6 procent.

'Overmacht'

De NS en ProRail erkennen dat de norm niet is gehaald, maar dat komt volgens de bedrijven vooral door een scheuring bij een brug in Rijpwetering. De treinen konden daar maar 80 kilometer per uur rijden, wat veel langzamer is dan normaal.