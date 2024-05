Verstappen worstelt in zoektocht naar balans in eerste training Imola, Leclerc snelste

Charles Leclerc heeft de snelste tijd neergezet in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Op het circuit in Imola eindigde Max Verstappen de eerste oefensessie als vijfde.

Verstappen had het lastig met het vinden van een goede balans. In de slotfase deed de drievoudig wereldkampioen twee pogingen tot een snelle ronde.

Hij was tweemaal bezig aan een verbetering, maar bij het aanremmen van de langzame bocht 14 verloor hij in zijn eerste poging bijna de controle over zijn bolide. Verstappen hield zijn Red Bull in bedwang, maar schoot wel rechtdoor waarna hij zijn ronde afbrak.