Gemeente Groningen maakt excuses voor slavernijverleden

'Conclusies onderzoek even helder als beschamend'

Bestuurders van de stad en de provincie zaten volgens de onderzoekers in het bestuur van de WIC en verdienden geld met het vervoeren en verkopen van tot slaaf gemaakte mensen. Ook was Groningen voor een negende deel aandeelhouder van de WIC en dus verantwoordelijk voor elk negende schip dat werd uitgezonden.

"Groningse bestuurders kozen er willens en wetens en telkens opnieuw voor om zichzelf te verrijken, ten koste van de vrijheid, de menselijke waardigheid en de levens van tot slaaf gemaakten", zei hij in zijn toespraak. "En niet alleen maakten ze deze praktijken mogelijk, ze hielden ze ook in stand. Dat is onverteerbaar." Op de speciaal belegde bijeenkomst vanavond was er ook onder meer dans en werd een gedicht voorgedragen.