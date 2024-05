NOS Sport • vandaag, 20:54 Met krachttraining wil Steenbergen explosiever worden: 'Op snelheid verlies ik het soms'

"Ik ben al anderhalf jaar heel stabiel tijdens wedstrijden. Een paar weken geleden heb ik goede resultaten neergezet. Ik denk dat ik er goed voor sta."

Twee maanden voor de Olympische Spelen van Parijs verkeert Marrit Steenbergen in uitstekende vorm. De 24-jarige zwemster uit Friesland geldt als een van de favorieten op de 100 meter vrije slag en scherpte in februari het Nederlandse record aan op de wereldkampioenschappen in Doha.

"Ik heb veel aan mezelf gewerkt", verklaart Steenbergen haar goede vorm tijdens een boottocht met de pers in Parijs. "Ik heb veel over mezelf geleerd door te werken met een psycholoog. Uit onderzoeken kwam heel erg naar voren dat ik gezellige mensen om me heen nodig heb die voor afleiding kunnen zorgen."

Krachttraining

Naast de mentale begeleiding is Steenbergen tegenwoordig ook vaak in het krachthonk te vinden. Een noodzakelijk onderdeel van haar voorbereiding op de olympische wedstrijden, denkt ze.

"Met die krachttraining probeer ik explosiever te worden op de eerste vijftig meter", zegt ze. "Voor een sprinter heb ik geen makkelijke snelheid. Daarop verlies ik het soms."

Winnende tijd?

Met een tijd van 52,53 seconden zwom Steenbergen drie maanden geleden op de WK een nieuw Nederlands record. Of het genoeg zal zijn voor olympisch goud? "Ik denk dat het in Parijs wel een stuk harder zal gaan. Ik denk dat het richting de 52,0 seconden moet gaan om daar te winnen."

Zenuwachtig zal ze er in ieder geval niet voor zijn. "Als ik wel last van zenuwen krijg, moet ik wel zoeken naar wat ik op dat moment nodig heb. Maar op momenten dat het er écht om draait, zoals voor de finale in Doha, ben ik vaak ontspannen. Ik hoop dat in Parijs vast te kunnen houden."