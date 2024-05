ANP Martin Bosma

NOS Nieuws • vandaag, 13:36 Kamervoorzitter Bosma botst over etiket 'extreemrechts': 'Nazi-vergelijking'

Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma is in aanvaring gekomen met Kamerleden over het gebruik van de term "extreemrechts". De Kamervoorzitter vindt dat partijen of leden niet zo genoemd mogen worden, omdat het volgens hem gelijk staat aan een "nazi-vergelijking".

In een Kamerdebat vandaag over de Europese Unie gebruikte Volt-leider Dassen het woord in een vraag in de richting van VVD-Kamerlid Van Campen. Dassen vroeg Van Campen naar de samenwerking van zijn partij met "extreemrechtse" PVV. Hij verwees daarbij naar de presentatie van het akkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB die net daarvoor had plaatsgevonden.

Bosma, zelf PVV, onderbrak Dassen toen hij in een zin het woord extreemrechts liet vallen. "Ik vind niet dat we leden of partijen van de Staten-Generaal voor extreemrechts moeten gaan uitmaken", zei Bosma. "Dat is een vergelijking met het nationaalsocialisme en dat gaat me zes stappen te ver."

Dassen vond dat ingrijpen veel te ver gaan, en kreeg steun van meerdere partijen.

Kijk hier wat er in het debat gebeurde:

2:51 Bosma onder vuur om kritiek op term "extreem rechts"

GL-PvdA-Kamerlid Klaver vond dat Bosma "over de schreef ging" en noemde het "ongepast" dat Bosma Dassen aansprak op zijn woordkeus. Meerdere partijen wezen erop dat ze zelf mogen uitmaken hoe ze politieke partijen willen noemen. CDA-Kamerlid Boswijk zei dat extreemrechts "niet per se een nazi-vergelijking" is.

D66-Kamerlid Paternotte wees voorzitter Bosma er op dat hij zelf de term extreemlinks "aan de lopende band heeft gebruikt" en zelf ook extreemlinks heeft vergeleken met nazisme.

Klaver en Paternotte vroegen Bosma zijn woorden terug te nemen, maar dat deed de Kamervoorzitter niet. "Ik heb mijn punt willen maken en ik blijf erbij", zei Bosma. "It is what it is."

Extreemrechts en rechtsextremisme De begrippen extreemrechts en rechtsextremisme lijken op elkaar. Bij gebrek aan een korte, eensluidende definitie is het lastig te zeggen of deze woorden voor iedereen dezelfde betekenis hebben. Volgens woordenboek Van Dale betekent extreemrechts een politieke stroming die uiterst rechts is. Onder uiterst rechts wordt volgens verschillende wetenschappelijke onderzoekers verstaan: neonazi's, alt-rightgroeperingen en groeperingen die streven naar een etnisch homogene samenleving al dan niet via een burgeroorlog tussen 'rassen'. Ook internationaal valt onder de definitie far-right extremism of extreme right de combinatie van nationalisme, racisme, vreemdelingenhaat, de roep om een sterke staat en de bereidheid tot antidemocratische acties. De Duitse politieke partij AfD (Alternative für Deutschland) wordt door elkaar radicaal-rechts en extreemrechts genoemd. De Duitse veiligheidsdienst gebruikt nu de term 'mogelijk rechts-extremistisch' omdat partijleden zich steeds gewelddadiger en antidemocratischer gedragen. De Nederlandse veiligheidsdienst AIVD heeft geen politieke partij als rechts-extremistisch bestempeld. De AIVD spreekt van rechts-extremisme bij een of meer van de volgende denkbeelden: racisme en wit superioriteitsdenken, antisemitisme, vreemdelingenhaat (inclusief moslimhaat), haat jegens vreemde (cultuur)elementen of ultranationalisme. In combinatie met extremisme: de bereidheid om vanuit ideologische motieven niet-gewelddadige en/of gewelddadige activiteiten te verrichten die de democratische rechtsorde ondermijnen.