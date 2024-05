ANP PVV-leider Wilders

NOS Nieuws • vandaag, 10:21 Wilders bij presentatie akkoord: 'De zon gaat weer schijnen in Nederland'

PVV-leider Wilders vindt dat er geschiedenis wordt geschreven nu zijn partij in het centrum van de macht komt. Volgens hem gaat "de zon weer schijnen in Nederland" en gaat er veel veranderen.

Bij de presentatie van het 'hoofdlijnenakkoord' van PVV, VVD, NSC en BBB benadrukte hij onder meer dat er het strengste asielbeleid ooit komt en dat er een asielcrisiswet wordt ingediend. Later voegde hij eraan toe dat alleen al de presentatie van de asielmaatregelen voor veel mensen een demotiverend effect zal hebben om naar Nederland te komen: "Ik juich dat ontzettend toe, want we zijn echt de gekke Henkie van Europa".

Wilders: "Nederland wordt weer van ons":

1:56 Wilders over coalitieakkoord: 'Nederland wordt weer van ons'

De PVV-voorman wees er ook op dat het eigen risico in de zorg naar beneden gaat en dat er bijvoorbeeld geen verplichte warmtepomp komt. Wilders erkende dat er ook "pijnlijke bezuinigingen' in het akkoord staan. De PVV-leider zei ook dat de partijen ook "in elkaar moeten investeren".

Yesilgöz: stabiel en veilig Nederland

VVD-leider Yesilgöz benadrukte dat de kiezer een voorkeur heeft uitgesproken voor een centrumrechtse koers en dat de VVD nu de verantwoordelijkheid neemt voor een "stabiel en veilig Nederland". Ze erkende dat de vier partijen vaak hebben gedacht dat het niet zou lukken om er samen uit te komen, maar dat er veel verschillen zijn overbrugd.

Ze noemde de veiligheid in Nederland en de wereld een topprioriteit. Ze wees er onder meer op dat ook het nieuwe kabinet Oekraïne wil blijven steunen en dat "zinnige klimaatmaatregelen" worden doorgezet.

Ook Yesilgöz is blij met het akkoord:

1:59 Yesilgöz: 'Hebben veel verschillen kunnen overbruggen'

Omtzigt: grotere verscheidenheid dan normaal

NSC-voorman Omtzigt sprak bij de presentatie van een bijzondere dag, omdat "met vier best wel verschillende partijen een extraparlementair kabinet wordt gevormd". Hij zei ook dat er "een iets grotere verscheidenheid tussen de partijen zal zijn dan u normaal in een coalitie gewend bent".

Hij onderstreepte dat de kiezer een duidelijk signaal heeft gegeven welke opgaven er moeten worden opgelost. Hij wees er onder meer op dat het kabinet wil werken aan het verbeteren van de bestaanszekerheid. Voor hem is dat meer dan een abstract woord in de grondwet: "Dat is niet alleen je inkomen, maar dat betekent ook dat er voldoende woningen zijn".

Omtzigt legde er de nadruk op dat het akkoord nog moet uitgewerkt door de nieuwe bewindslieden. Het document van 26 kantjes dat vannacht naar de Kamer werd gestuurd is dan ook veel korter dan de akkoorden van de vorige coalities.

De NSC-voorman hoopt Nederland een stap verder te helpen:

1:45 Omtzigt: 'Hopen Nederland een stap verder te helpen'

Van der Plas: goed fundament

BBB-leider Van der Plas zei "hartstikke blij te zijn dat de vier partijen het hebben gered". Ze sprak van fantastische nieuwe bondgenoten. Ook zij wees erop dat het heel verschillende partijen zijn, "die elkaar toch hebben gevonden".

Volgens haar hebben de partijen veel met elkaar meegemaakt en is het fundament goed. Ze benadrukte onder meer dat er extra geld gaat naar de ouderenzorg en dat de accijns op brandstof volgend jaar niet omhoog gaat.

Verder onderstreepte Van der Plas dat de nieuwe coalitie niet wil sturen op gedwongen krimp van de veestapel en dat er ook geen gedwongen onteigening komt.

Van der Plas is tevreden met het resultaat:

1:49 'Het resultaat mag er echt zijn'