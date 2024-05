ANP

NOS Nieuws • vandaag, 06:57 Wekdienst 15/5: Formatie-deadline • Palestijnen herdenken de Nakba

Goedemorgen! Er lijkt een doorbraak te zijn bereikt in de formatie, de partijen zijn het eens over de financiën. Ook herdenken Palestijnen de Nakba, wat de 'catastrofe' betekent. Herdacht wordt dat zo'n 750.000 Palestijnen werden verdreven of op de vlucht sloegen toen de staat Israël werd gesticht.

We beginnen met het weer: in de zuidelijke helft is het bewolkt en valt regen. Gedurende de middag ontstaan iets noordelijker ook enkele regen- en onweersbuien. Het blijft droog in het noorden en daar wordt het 26 graden. Onder de bewolking in het zuiden is het 18 graden.

Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Er is een doorbraak bereikt in de formatie. De partijen zijn het eens geworden over de financiën en praten om 10.00 uur verder om de laatste details af te handelen.

De Palestijnen herdenken de Nakba, het Arabische woord voor 'catastrofe'. Vandaag wordt herdacht dat zo'n 750.000 Palestijnen werden verdreven of op de vlucht sloegen bij de stichting van de staat Israël in 1948.

Politieagenten geven vanaf vandaag niet automatisch meer een boete voor snelheidsovertredingen. Dat is onderdeel van acties die de politiebonden voeren voor een structureel vroegpensioen bij de politie.

Muzieklabel Top Notch begint een muziekplatform voor kinderen van een tot vier jaar. Vanaf vandaag zijn de eerste producties te horen via YouTube en Spotify.

Dit is er vannacht gebeurd:

De PVV, VVD, NSC en BBB zijn het eens geworden over de financiën, hebben ze rond 01.00 uur bekendgemaakt. Later vandaag informeren ze hun fracties.

De vier partijleiders waren positief over de vorderingen. Zowel PVV-leider Wilders als BBB-leider Van der Plas zegt dat het nu niet meer fout kan gaan. VVD-leider Yesilgöz liet weten dat de partijleiders opgelucht zijn. Volgens NSC-leider Omtzigt ligt er 'op een haar na een akkoord'. Hij sprak ook al over ministersposten.

Om 10.00 uur praten de vier partijen verder. Dan hebben ze het ook voor het eerst formeel over de premierskandidaat. In de loop van de dag komen de informateurs met hun eindverslag.

Ander nieuws uit de nacht:

Bosbrand rukt op richting Canadese oliestad Fort McMurray, duizenden geëvacueerd: Vanwege een grote natuurbrand moeten 6000 mensen in de Fort McMurray hun huizen verlaten. Het vuur woedt 13 kilometer buiten die stad; door de harde wind komt de brand dichterbij.\

Huurcommissie ziet sterke stijging van aantal zaken over servicekosten: Het afgelopen jaar steeg het aantal zaken bij de Huurcommissie met ruim 60 procent naar meer dan 3800. Gemiddeld kregen huurders die in het gelijk werden gesteld, 660 euro per jaar terug.

Vrachtschip dat brug in Baltimore ramde kampte kort ervoor met stroomstoringen: Tien uur voor vertrek uit de haven viel de stroom een eerste keer uit na een fout van een bemanningslid. Kort na vertrek deden zich nieuwe stroomstoringen voor, waardoor de kapitein de macht over het schip verloor.

En dan nog even dit:

Vierhonderd jaar geleden kwamen de Nederlanders in het huidige New York aan. In een nieuwe tentoonstelling belicht het Amsterdam Museum de keerzijde van de komst van de Nederlandse kolonisten.

Voordat New York Nieuw-Amsterdam heette, was het Manahahtáanung, "de plek waar we hout voor bogen halen". De oorspronkelijke bewoners die het gebied die naam gaven, de Lenape, zijn na de kolonisatie uit de geschiedenis verdwenen. Spiritueel leider Brent Stonefish van de Delaware Natie hoopt dat de tentoonstelling het begin is van erkenning voor de oorspronkelijke bewoners van het gebied.

2:18 Hoe de Lenape New York kwijtraakten: 'Er was geen aankoop, zo simpel is het'