PantheraLeo1359531/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0) Björn Höcke

NOS Nieuws • vandaag, 22:17 Duitse politicus krijgt boete voor gebruik nazislogan

Björn Höcke, een kopstuk van de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD) is veroordeeld tot een boete voor het gebruik van een nazislogan tijdens een toespraak. Hij moet 13.000 euro betalen, besliste een rechtbank in de stad Halle.

De zaak draaide om een campagnetoespraak van Höcke in 2021 waarin hij de nazi-leus "Alles für Deutschland" (Alles voor Duitsland) uitsprak. Die slogan werd gebruikt door de Sturmabteilung van de nazi's, de SA. Die slogan is net als andere nazi-symboliek verboden in Duitsland.

Höcke, een voormalig geschiedenisdocent, zei tijdens de behandeling van de zaak dat hij niet wist dat de slogan een nazi-geschiedenis had. De aanklagers noemden dat onbegrijpelijk en ongeloofwaardig. De rechters gaan daarin mee. De voorzitter van de rechtbank noemde Höcke "een welbespraakte, intelligente man, die weet wat hij zegt".

Verkiezingen

De aanklagers hadden een voorwaardelijke straf van zes maanden geëist, de advocaten van Höcke hadden voor vrijspraak gepleit.

Het vonnis in de rechtszaak tegen de politicus komt enkele maanden voor de regionale verkiezingen in Thüringen, waar hij zich kandidaat wil stellen. De partij gaat in de oostelijke deelstaat aan kop in de peilingen.

Höcke is sinds 2013 partijleider voor de AfD in Thüringen. De binnenlandse veiligheidsdienst heeft de AfD juist in die deelstaat als rechts-extremistisch bestempeld.