Duitse politie doorzoekt woning AfD-politicus Höcke

De politie in Duitsland heeft de woning doorzocht van de leider van de rechts-populistische partij AfD in Thüringen, Björn Höcke. Er loopt al bijna een jaar een onderzoek tegen hem wegens opruiing en smaad.

De reden is een aanval op zijn landgenoot Carola Rackete, een kapitein van de Duitse hulporganisatie Sea-Watch die op de Middellandse Zee migranten oppikt die naar Europa proberen te komen. De AfD is fel tegen de komst van migranten.

Volgens het Duitse Openbaar Ministerie heeft Höcke op sociale media een foto van Rackete verspreid met de tekst: "Ik heb martelingen, seksueel geweld, mensenhandel en moord geïmporteerd". Hij zou daarmee alle vluchtelingen als crimineel hebben bestempeld.

In verband met het onderzoek werd in december de immuniteit opgeheven die hij als politicus had. Een vraag die beantwoord moet worden, is of Höcke het bericht zelf heeft geplaatst of dat iemand van zijn account gebruikmaakte.

Höcke was de voorman van de ultrarechtse tak van de AfD, der Flügel, die zich vorig jaar ophief. Een week eerder had de Duitse veiligheidsdienst der Flügel onder toezicht gesteld, onder meer omdat de leden antidemocratisch zouden zijn en de misdaden van de nazi's in de Tweede Wereldoorlog zouden bagatelliseren.