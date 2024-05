Reuters Roeblev en Müller na afloop van hun partij

NOS Sport • vandaag, 15:53 • Aangepast vandaag, 18:02 Roeblev verrassend uitgeschakeld door Müller in Rome, Swiatek wel door

De Fransman Alexandre Müller heeft op het masterstoernooi van Rome voor een daverende verrassing gezorgd. De nummer 109 van de wereld won in de derde ronde van Andrej Roeblev, de nummer zes op de wereldranglijst: 3-6, 6-3, 6-2.

Roeblev begon nog goed aan de partij en won de eerste set overtuigend, maar in het vervolg werd zijn spel minder. Hij oogde vermoeid en grossierde in afzwaaiers. De 27-jarige Müller maakte er optimaal gebruik van. De Fransman imponeerde met zijn geweldige forehand en gunde de Rus in de laatste twee sets geen breekpunten meer. Müller miste op de opslag van Roeblev nog twee wedstrijdpunten, maar nummer drie verzilverde de Fransman met een ace.

Roeblev won vorige week nog het masterstoernooi in Madrid, maar was toen al niet geheel fit. Hij kampte met een flinke griep en vertelde toen enkele nachten amper te hebben geslapen en elke dag "bijna dood" te zijn geweest.

Uitgekleed Roland Garros?

Roeblev is de volgende in een rij wereldtoppers die een hobbelige aanloop kennen naar Roland Garros, het grandslamtoernooi dat op 20 mei begint.

Novak Djokovic spreekt van een 'zorgwekkende situatie' nadat eerder deze week een fles op zijn hoofd viel, Carlos Alcaraz kampt met een slepende blessure aan zijn arm en Jannik Sinner gaf eerder aan nog te twijfelen over Roland Garros-deelname omdat hij nog niet honderd procent fit was.

Swiatek naar kwartfinales

Op het WTA-toernooi in Rome is Iga Swiatek doorgedrongen tot de kwartfinales. De mondiale nummer één was Angelique Kerber (331ste op de wereldranglijst) met 7-5, 6-3 de baas.

AFP Iga Swiatek

Swiatek had de vorige twee ontmoetingen met de 36-jarige Duitse gewonnen en was ook op hun eerste gravelduel dominant. Toch duurde het even voor ze de eerste set had gewonnen. De Poolse liet op 5-4 vijf setpunten onbenut en twee games later was het derde setpunt pas raak.

Kerber, die begin dit jaar haar rentree maakte na een zwangerschap, kwam in set twee nog met 2-0 voor, maar won daarna slechts één game. Tweevoudig kampioene Swiatek liet er ditmaal geen gras over groeien; ze besloot met een lovegame. In de kwartfinales treft Swiatek de Amerikaanse Madison Keys.