ANP Novak Djokovic

NOS Sport • vandaag, 17:06 Djokovic verliest in Rome en reist vol vraagtekens af naar Roland Garros

Novak Djokovic is in de derde ronde van het masterstoernooi van Rome hard onderuit gegaan. De zesvoudig winnaar verloor op het Italiaanse gravel met 2-6, 3-6 van Alejandro Tabilo.

De Chileense nummer 32 van de wereld speelde nagenoeg foutloos. Hij brak de Servische nummer een van de wereld maar liefst vier keer en stond Djokovic geen enkele breekkans toe.

Wakker worden

"Dit is ongelooflijk. Ik heb moeite om dit allemaal te verwerken. Ik probeer nu wakker te worden", lachte Tabilo, die de eerste Chileen in zeventien jaar is die een nummer één van de wereld verslaat.

Fernando González was in 2007 de laatste Chileen toen hij met zijn steenharde forehand Roger Federer de baas was bij de ATP Finals in Shanghai.

AFP Alejandro Tabilo geniet van zijn zege op Djokovic met een selfie met een tennisfan

Djokovic speelde zijn zesde toernooi van het jaar en wacht nog altijd op zijn eerste finaleplaats.

Hij vertelde na afloop op de persconferentie nog last te hebben van de waterfles die vrijdag na zijn gewonnen tweede ronde op zijn hoofd was gevallen.

Duizeligheid

Hij klaagde na de klap op z'n hoofd over hoofdpijn en duizeligheid en dat leek vandaag nog effect op hem te hebben. "Ik voelde me op de baan een totaal andere speler zonder ritme, tempo en balans. Het is een beetje zorgwekkend", aldus Djokovic,

De Serviër komt over twee weken als titelverdediger op Roland Garros weer in actie. Het grandslamtoernooi in Parijs, dat hij drie keer op zijn naam schreef, begint zondag 26 mei.