Reuters De Ketelaere viert een van zijn treffers met Teun Koopmeiners

NOS Voetbal • gisteren, 20:13 • Aangepast gisteren, 22:50 Atalanta klopt Roma, waardoor Juventus geplaatst is voor Champions League

Atalanta Bergamo heeft in een rechtstreeks duel met AS Roma om het laatste Champions League-ticket in Italië thuis met 2-1 gewonnen. Door de zege staat de club steviger op plek vijf.

Atalanta heeft nu 63 punten uit 35 wedstrijden, dat zijn er drie meer dan Roma. Maar Atalanta heeft nog een wedstrijd tegoed.

Juventus pakte eerder op de avond slechts een punt tegen degradant Salernitana en maakte het zichzelf daardoor moeilijk voor een Champions League-ticket. Maar door de nederlaag van Roma is dat ticket nu toch binnen.

Atalanta lijkt nu het meest aanspraak te maken op het laatste ticket. Behalve via de competitie kunnen ze ook nog de Champions League halen door de Europa League-finale tegen Bayer Leverkusen te winnen. Atalanta speelt woensdag ook nog de bekerfinale tegen Juventus.

NOS

Atalanta kwam na zeventien minuten op voorsprong. Charles De Ketelaere dribbelde het strafschopgebied in en krulde de bal in de verre hoek. Nog geen twee minuten later was de Belg ook verantwoordelijk voor de 2-0. Oranje-international Teun Koopmeiners legde terug en De Ketelaere hoefden alleen maar zijn voet tegen de bal te zetten om te scoren.

Na een halfuur was er een korte onderbreking, omdat er vuurwerk werd afgestoken. Maar dat bracht Atalanta - de ploeg van Nederlanders Marten de Roon, Hans Hateboer en Koopmeiners - niet van zijn stuk. Het bleef kansen creëren.

Kort voor rust was Koopmeiners nog het dichtst bij de 3-0, hij krulde een vrije trap prachtig over de muur. Maar zijn bal spatte op de paal uiteen.

Reuters Vuurwerk zorgde voor een korte pauze.

In de tweede helft bleef Atalanta de betere ploeg. De Roon kreeg nog de kans om te scoren, maar hij schoot net naast. Hij stond net als Hateboer en Koopmeiners in de basis.

Na 65 minuten kwam Roma opeens terug in de wedstrijd. Lorenzo Pellegrini benutte een strafschop, die was veroorzaakt door De Roon. De aanvoerder had een tackle ingezet op Tammy Abraham. Hij raakte de spits nauwelijks, toch wees Marco Guida naar de stip en de VAR draaide die beslissing niet terug.

Reuters De Roon kijkt verbaasd als de scheidsrechter de bal op de stip legt

Roma ging er daarna weer in geloven. Pellegrini was een kwartier voor tijd dicht bij de gelijkmaker, maar doelman Marco Carnesecchi redde stijlvol.

Daarna bleven beide ploegen kansen krijgen. Ademola Lookman was namens de thuisploeg nog dichtbij, voor Roma kreeg Romelu Lukaku een grote kans. Ook Koopmeiners kon nog scoren, hij schoot kort voor tijd hard naast en in blessuretijd hoog over voor een leeg doel.

Juventus komt achter

Juventus begon aardig aan de wedstrijd tegen Salernitana. Na acht minuten was Dusan Vlahovic dicht bij de openingstreffer voor Juventus, maar zijn vlammende schot raakte de lat. Juve wist daarna niet door te drukken.

Integendeel. Het al gedegradeerde Salernitana kwam zelfs op voorsprong in Turijn. Niccolo Pierozzi was na 27 minuten het goudhaantje.

Reuters Dusan Vlahovic baalt van een gemiste kans

De degradant kreeg zelfs nog een kans op een tweede treffer voor rust, maar dat leed bleef Juventus bespaard. Na de pauze bleef de club uit Turijn jagen op de gelijkmaker. Na een gewelde pass van invaller Federico Chiesa, schoot Vlahovic na een uur net voorlangs. Tien minuten voor tijd was de ingevallen Arek Milik ook nog dichtbij met een kopbal.

Toch nog punt

In de slotminuten schoot Fabio Miretti snoeihard op de lat, de bal stuiterde net voor de lijn en dus was er geen sprake van een doelpunt. Het leek er dus niet meer in te zitten. Maar in de eerste minuut van de extra tijd tikte de Fransman Adrien Rabiot met buitenkant links een verlengde corner binnen: 1-1.