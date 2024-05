Oekraïners ontvluchten regio Charkiv, '27 dorpen aangevallen in 24 uur'

In het noordoosten van Oekraïne zijn duizenden burgers op de vlucht geslagen voor het nieuwe grondoffensief van Rusland. De gouverneur van de provincie Charkiv zegt dat sinds vrijdag zeker 4000 mensen het gebied hebben verlaten en dat bewoners worden geëvacueerd.

Enkele dagen geleden begon Rusland een nieuw offensief in de regio ten noorden van Charkiv, de tweede stad van Oekraïne. Toen werd de grensstad Vovtsjansk aangevallen, waar nog steeds zwaar gevochten wordt. Gisteren claimde het Russische leger vijf dorpen in de "grijze zone", op de grens van de provincie Charkiv en Rusland, te hebben veroverd. Gouverneur Oleh Synjehoebov ontkende dat en zei dat Oekraïne alle aanvallen had afgeslagen.