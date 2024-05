Wekdienst 12/5: Catalaanse verkiezingen • De dag na het songfestival

AFP/NOS

Goedemorgen, het is Moederdag! Er zal nog veel nagepraat worden over de finale van het songfestival waaraan Nederland niet mocht meedoen. In Catalonië zijn parlementsverkiezingen, en er wordt weer veel gesport.

Het weer: er is vandaag veel zon en het blijft overal droog. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind wordt het 22 tot 26 graden. Later vanavond en vannacht in het zuiden en zuidwesten misschien een enkele bui.

Wat kun je vandaag verwachten?

Meer dan 2000 parachutisten, onder wie bijna honderd Nederlanders, doen mee aan een NAVO-oefening in Roemenië. Het is volgens de NAVO de grootste luchtlandingsoperatie in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.

In Catalonië in Spanje wordt vandaag een nieuw parlement gekozen.

Mountainbikester Puck Pieterse is ook in Roemenië: ze verdedigt haar titel op de Europese kampioenschappen mountainbiken. Je kunt haar rit live zien bij de NOS, vanaf 12.00 uur in een stream op NOS.nl en in de NOS-app. Vanaf 15.00 uur streamen we de wedstrijd bij de mannen.

De negende etappe in de Giro d'Italia lijkt een prooi voor sprinters. De rit gaat over 214 kilometer van Avezzano naar Napels.

En in de Eredivisie staat de voorlaatste speelronde op het programma. Iedereen speelt om 14.30 uur. Een aantal clubs strijdt nog om deelname aan Europees voetbal of om de play-offs om degradatie te ontlopen. We volgen alle duels in een liveblog en live op NPO Radio 1.

Dit is er vannacht gebeurd:

Zwitserland is de winnaar van het Eurovisie Songfestival. Nemo kreeg de meeste punten voor de vertolking van The Code. Het was dit jaar een zwaarbeladen editie met extra beveiliging, protesten, ongekend boegeroep en de diskwalificatie van de Nederlandse inzending. Want hoewel uitgebreid feest werd gevierd in de Zweedse Malmö Arena, werd buiten luid gedemonstreerd tegen de deelname van Israël. Dat land eindigde overigens op de vijfde plaats. Net onder Frankrijk, Oekraïne en Kroatië.

Nederland werd met Joost Klein gediskwalificeerd, dus Europa werd niet getrakteerd op het opzwepende Europapa. Opvallend was dat Estland aan het eind van het optreden het publiek in het Nederlands bedankte, dat leek een verkapte steun aan Klein. Zijn uitsluiting kon het publiek ook niet waarderen. Het leverde Eurovisie-baas Martin Österdahl luid gejoel op. Al met al was een bewogen finale, maar wel met de eerste non-binaire winnaar ooit.

Ander nieuws uit de nacht:

Eerste levende mens met varkensnier overlijdt twee maanden na transplantatie: In maart werd de varkensnier bij de 62-jarige Amerikaan Rick Slayman in het Massachusetts General Hospital ingebracht. Volgens het artsenteam is er geen aanleiding om te denken dat hij is overleden aan de gevolgen van de transplantatie.

'Minister Gehandicaptenzaken' Rick Brink (38) overleden: CDA-fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Overijssel Rick Brink is onverwachts overleden. Hij verwierf in 2019 landelijke bekendheid als minister van Gehandicaptenzaken, een functie die in het leven werd geroepen door KRO-NCRV om mensen met een beperking te vertegenwoordigen.

Groenen en Martens plaatsen zich met PSG voor beslissende play-off om kampioenschap Frankrijk: In de halve finale van de dit seizoen geïntroduceerde play-offs versloeg PSG stadgenoot Paris FC na strafschoppen. Na de reguliere speeltijd stond het 2-2.

En dan nog even dit:

Voor wie nog even wil nagenieten van de winnaar van het Eurovisie Songfestival. De Zwitserse Nemo met The Code:

Fijne zondag!