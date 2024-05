Massachusetts General Hospital Rick Slayman (midden rechts) met zijn artsen

NOS Nieuws • vandaag, 03:35 Eerste levende mens met varkensnier overlijdt twee maanden na transplantatie

De Amerikaan die als eerste levende mens een varkensnier kreeg, is twee maanden na de transplantatie overleden. Dat hebben zijn familie en het ziekenhuis dat de operatie uitvoerde bekendgemaakt.

In maart werd de varkensnier bij de 62-jarige Rick Slayman in het Massachusetts General Hospital ingebracht. Hij sprak toen van een van de gelukkigste momenten van zijn leven. De chirurgen gingen ervan uit dat de nier zo'n twee jaar mee zou gaan. Hij had eerder al een nier van een mens gekregen, maar dat orgaan werkte niet goed meer.

Het transplantatieteam in het ziekenhuis zegt in een verklaring "diep bedroefd" te zijn door het overlijden van Slayman. Ze condoleren zijn familie met het verlies. Volgens het team is er geen aanleiding om te denken dat hij is overleden aan de gevolgen van de transplantatie.

De familie van Slayman bedankt zijn artsen. "Door hun enorme inspanningen hebben zij ons gezin nog zeven weken met Rick gegeven. De herinneringen die we in die tijd hebben opgedaan zullen in onze gedachten en harten blijven."

Volgens zijn familie onderging Slayman de operatie deels om duizenden patiënten die in dezelfde situatie verkeren hoop te bieden op overleving. "Rick heeft dat doel bereikt en zijn hoop en optimisme zullen altijd blijven voortbestaan." In de Verenigde Staten staan zo'n 100.000 mensen op een wachtlijst voor een transplantatie. De meerderheid wacht op een nier, duizenden overlijden voordat ze aan de beurt komen.

Eerdere transplantaties

Slayman was de eerste levende mens die een varkensnier kreeg. Eerder werd de transplantatie al uitgevoerd bij twee hersendode mensen. Ook hebben twee mensen al eens een varkenshart gekregen. Zij overleden allebei eveneens binnen enkele maanden. De organen werden afgestoten en een andere patiënt overleed aan een virus dat het varken meedroeg.

In 2018 onderging Slayman al een niertransplantatie in hetzelfde ziekenhuis, maar moest door complicaties de afgelopen tijd weer aan de dialyse. Dat ging gepaard met meerdere operaties per maand, omdat hij last had van bloedpropjes. Om hem verder lijden te besparen, kregen de artsen toestemming voor de experimentele procedure.