Eerste mens die varkenshart ontving, overleed mogelijk door varkensvirus

Xenotransplantatie - het transplanteren van gemodificeerde organen van dieren naar mensen - wordt als veelbelovende techniek gezien om het tekort aan transplantatieorganen terug te dringen. Toch is het niet zonder risico's, zeggen deskundigen, die ervoor waarschuwen dat dierlijke virussen over kunnen springen op mensen. De zorgen over het porcine cytomegalovirus virus zijn daarentegen klein, omdat herpesvirussen over het algemeen alleen specifieke soorten kunnen infecteren.

'In de toekomst te vermijden'

Hoewel Bennett uiteindelijk overleed, zijn artsen optimistisch over de toekomst van xenotransplantaties. De Duitse wetenschapper Joachim Denner, die het onderzoek deed naar de transplantatie van varkensharten in bavianen, wijst er bij MIT Technology Review op dat de eerste ontvanger van een hart van een ander mens in 1967 maar achttien dagen overleefde. Hij noemt de operatie van Bennett daarom een "groot succes": "Laten we niet vergeten dat hij al heel, heel, heel erg ziek was."

Mocht het virus zijn dood inderdaad mede veroorzaakt hebben, dan is dat iets dat in volgende gevallen te voorkomen is met betere screening van de varkens, zegt dokter Griffith in The New York Times: "Dit is een leermoment. Wetende dat het virus er was, kunnen we het in de toekomst waarschijnlijk vermijden."