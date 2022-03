Ontvanger eerste genetisch gemodificeerde varkenshart na twee maanden overleden

De man die als eerste ter wereld een genetisch gemodificeerd varkenshart ontving is na twee maanden overleden, meldt het University of Maryland Medical Center in Baltimore. In dat ziekenhuis werd de operatie in januari uitgevoerd. David Bennett is 57 geworden.

Bennett belandde in oktober vorig jaar in het ziekenhuis met een levensbedreigende hartaandoening. Hij kwam niet in aanmerking voor de transplantatie van een menselijk donorhart, omdat hij al te ernstig ziek was. In december kreeg hij de keuze om de experimentele ingreep te ondergaan. Bennett zelf zag het niet als een echte keuze: "Het was óf sterven óf deze transplantatie. Ik weet dat het een stap in het onbekende is, maar het was mijn laatste optie."

Na de ingreep waren Bennett en de artsen positief gestemd. Er waren geen directe tekenen dat Bennetts lichaam het hart af zou stoten. Volgens het ziekenhuis heeft het hart enkele weken naar behoren gefunctioneerd: "De patiënt kon tijd doorbrengen met zijn familie en fysieke therapie volgen om z'n kracht te herwinnen. Hij heeft de Super Bowl gekeken en had het er vaak over dat hij naar huis wilde, naar zijn hond Lucky."

Een paar dagen geleden ging Bennetts toestand alsnog snel achteruit. Al gauw was duidelijk dat hij zou komen te overlijden, zegt het ziekenhuis.

Bekijk hier beelden van de operatie in januari: