Dierlijk orgaan in de mens: oplossing voor donortekort of utopie?

Maar medici waarschuwen wel voor te veel optimisme. "Dit is een geweldige stap, maar het probleem is niet zomaar opgelost", zegt de Groningse hoogleraar Ebels. "We moeten eerst kijken hoe dit verdergaat. Het is niet reëel te denken dat dit over een paar jaar normaal is."

Daar komt nog iets anders bij: het onderwerp xenotransplantatie is controversieel. Er zijn voor- en tegenstanders van deze vorm van transplantatie. Daar moet volgens de Leidse hoogleraar Alwayn rekening mee worden gehouden. "Het maatschappelijke debat is minstens zo belangrijk als het technische debat."

Xenotransplantatie nu verboden

Het gebruik van organen van dieren zal ook in Nederland ongetwijfeld leiden tot een stevig debat. Nu is het in ieder geval nog verboden. In maart komt het Rathenau Instituut met een rapport dat gaat over de vraag wat Nederlanders vinden van zo'n transplantatie.

"Wat we heel vaak terughoren is dat mensen het lastig vinden dat we weer dieren gaan gebruiken voor doelen die mensen voor ogen hebben", zegt Petra Verhoef van het instituut, dat onder meer onderzoek doet naar de impact van wetenschap en innovatie op de samenleving.

Mensen hebben volgens haar bezwaren tegen de steriele omgeving waarin dieren moeten worden ondergebracht, om ziektekiemen zo buiten de deur te houden. "Dat botst met wat een dier natuurlijk het liefste doet. Rommelen in de aarde, door het stro gaan en samenzijn met soortgenoten", zegt ze.