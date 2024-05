Getty Images Feest bij Holstein Kiel na de promotie

Holstein Kiel promoveert voor het eerst in clubhistorie naar Bundesliga

In 1912 mocht voetbalclub Holstein Kiel zich kampioen van Duitsland noemen, maar sindsdien vielen er weinig hoogtepunten op het hoogste voetbalniveau te beleven. Sterker nog, de club uit het Noord-Duitse Kiel was nog nooit actief in de Bundesliga, die in 1963 van start ging.

Maar daar komt vanaf komend seizoen verandering in, want dankzij een 1-1 gelijkspel thuis tegen naaste concurrent Fortuna Düsseldorf is de ploeg één duel voor het einde van de competitie verzekerd van een plek bij de eerste twee in de tweede Bundesliga.

Snelle treffer

Benedikt Pichler scoorde al in de tweede minuut de openingstreffer voor Kiel, dat in 2017 voor het eerst in 36 jaar was gepromoveerd naar het tweede niveau.

Christos Tzolis maakte in de zeventigste vanaf de strafschopstip gelijk voor Düsseldorf, waar Nederlanders Jordy de Wijs en Vincent Vermeij een basisplaats hadden. Voor Kiel maakte het weinig uit, want ook een gelijkspel was voldoende voor promotie.

Na het laatste fluitsignaal bestormden de fans het veld en werd er groots feest gevierd samen met de spelers.

St. Pauli heeft nog een punt uit de resterende twee duels nodig om ook te promoveren. Düsseldorf heeft goede papieren om als derde te eindigen en zich zo te plaatsen voor de play-offs tegen de nummer zestien van de Bundesliga. Op dit moment is dat FSV Mainz.