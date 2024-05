ANP De spelers van Borussia Dortmund balen

Champions League-finalist Dortmund hard onderuit tegen degradatiekandidaat Mainz

Champions League-finalist Borussia Dortmund heeft in de Bundesliga een pak slaag gekregen van het nog tegen degradatie vechtende FSV Mainz. De ploeg van Donyell Malen en Ian Maatsen, die beiden een helft speelden, verloor het uitduel met 3-0.

Dortmund schakelde dinsdag Paris Saint-Germain uit in de halve finales van de Champions League, maar op bezoek bij de nummer zestien van de Bundesliga verstomde de feestvreugde.

Het gretig spelende Mainz zette Dortmund, dat niet met het Champions League-basiselftal aantrad, heel snel met beide benen op de grond. Al na 23 minuten keek de nummer vijf van de Bundesliga tegen een 3-0 achterstand aan.

Leandro Barreiro opende de score, waarna Jae-Sung Lee een compleet verkeerd ingeschatte uittrap van doelman Alexander Meyer onderschepte en tegen de touwen schoot. Een paar minuten later maakte Lee ook de 3-0.

AFP Donyell Malen speelde alleen de eerste helft

Dortmund-coach Edin Terzic, die wat spelers rust wilde geven en daardoor met een B-elftal aan het duel begon, haalde na de eerste helft onder anderen Malen naar de kant voor Jadon Sancho en bracht Maatsen in. Maar het mocht niet baten.

Mainz, waar Sepp van den Berg in de verdediging speelde, kwam in de tweede helft niet meer in de problemen.

Al zeker van Champions League-ticket

Voor Dortmund stond er niets meer op het spel in het voorlaatste Bundesliga-duel. De ploeg kon zich dit seizoen niet mengen in de titelstrijd, maar is al wel zeker van de vijfde plaats, die dit seizoen recht geeft op deelname aan de Champions League.

Dortmund profiteert van extra CL-ticket Dortmund is ondanks de vijfde plaats in de competitie al zeker van Champions League-deelname voor volgend seizoen. Hoe zit dat? Duitsland heeft vanwege een plaats in de top twee van van de UEFA-coëfficiëntenlijst een extra ticket gekregen, waardoor de vijfde plaats dit seizoen ook recht geeft op deelname aan de hoogste Europese clubcompetitie.

Mainz had daarentegen nog veel om voor te vechten. De ploeg stond voor het duel met Dortmund op de zestiende plaats en had de punten hard nodig om de degradatiezone nog uit te kunnen komen.

Dankzij de zege is Mainz naar de veilige vijftiende plaats geklommen, maar het verschil met directe concurrent Union Berlin is slechts twee punten. Volgende week zaterdag wordt de degradatiestrijd in Duitsland beslist in de laatste speelronde.

Dortmund speelt op 1 juni de Champions League-finale tegen Real Madrid.

