Pusic met Sjachtar Donetsk kampioen van Oekraïne na winst op concurrent

Trainer Marino Pusic is met zijn Sjachtar Donetsk kampioen geworden van de Oekraïense competitie. Er werd zaterdag met 1-0 gewonnen in een directe confrontatie met nummer twee Dinamo Kiev, waardoor Sjachtar twee duels voor het einde van de competitie al niet meer te achterhalen is.

Voor Pusic, die het seizoen nog begon als assistent-trainer van Arne Slot bij Feyenoord, is het zijn tweede prijs als hoofdtrainer. In 2019 werd hij kampioen in de eerste divisie met FC Twente.

Indrukwekkende prestaties

Pusic nam het stokje bij Sjachtar Donetsk in oktober 2023 over van de Nederlander Patrick van Leeuwen. Hij had niet lang nodig om de boel op de rit te krijgen en indrukwekkende prestaties neer te zetten.

In één van de eerste wedstrijden onder Pusic won Sjachtar Donetsk van FC Barcelona in de Champions League (1-0). Daarnaast liet de club al sinds november geen punten meer liggen in de eigen competitie: het won elk van de laatste vijftien duels.

ANP Pusic en Barcelona-trainer Xavi

In de kampioenswedstrijd tegen Dinamo Kiev van zaterdag werd de enige goal van de wedstrijd gemaakt door Georgiy Sudakov vanaf de strafschopstip. Oud-Ajacied Lassina Traoré deed het laatste halfuur mee.

Sjachtar is door de zegereeks onder Pusic voor de derde keer op rij landskampioen van Oekraïne. Het is de vijftiende landstitel in totaal.

Terugkeer naar Feyenoord?

Normaal gesproken is Pusic ook volgend seizoen nog trainer van Sjachtar, hij heeft een contract tot 2026. Toch wordt zijn naam ook genoemd als mogelijke opvolger van Feyenoord-trainer Arne Slot, die vrijwel zeker naar Liverpool vertrekt.

Pusic was van de zomer van 2021 tot oktober 2023 werkzaam bij Feyenoord als assistent van Slot. Met de Rotterdammers won hij in die periode een landstitel en bereikte hij de finale van de Conference League.