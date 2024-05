AFP Joost Klein treedt op in de halve finale

NOS Nieuws • vandaag, 15:07 • Aangepast vandaag, 17:21 Onderzoek naar 'incident' met Joost Klein op songfestival, voorlopig geen repetitie

Joost Klein, de Nederlandse deelnemer aan het Eurovisie Songfestival, repeteert tot nader order niet voor de finale van morgen. De organisatie van het evenement doet onderzoek naar een "incident" rond Klein.

De Zweedse omroep SVT zegt dat het mogelijk gaat om een fysieke confrontatie met een fotograaf. Organisator European Broadcasting Union (EBU) houdt vooralsnog de lippen stijf op elkaar. In een schriftelijke verklaring eerder deze middag zei de EBU alleen "onderzoek te doen naar een incident dat aan ons is gemeld."

AVROTROS bevestigt dat er een onderzoek gaande is. "Wij wachten de uitkomst van dit onderzoek af en willen er tot die tijd niets over kwijt."

Het is niet duidelijk om wat voor incident het gaat, de EBU geeft geen commentaar. Joost Klein plaatste zich gisteravond met Europapa voor de finale van het evenement, dat in de Zweedse stad Malmö wordt gehouden.

De repetitie van vanmiddag was weer een voorbereiding op de generale repetitie van de finale om 21.00 uur. De vakjury geeft zijn punten op basis van de optredens in die generale; onduidelijk is dus nog of Joost Klein daaraan zal meedoen.

Laatste moment

Het lijkt erop dat de repetitie van de Nederlander van vanmiddag op het laatste moment is afgeblazen. Klein was aan het begin nog wel aanwezig bij de zogenoemde vlaggenparade.

Dit is beeld van die opkomst eerder vandaag:

0:17 Laatste moment van Joost Klein tijdens de repetities van het songfestival

Bij de repetitie zelf zou hij als vijfde act in actie komen. Voor in de zaal stonden al technici klaar met de spullen die de zanger op het podium zou gebruiken, maar daarna veranderde het plan en kwamen de rekwisieten voor Israël het podium op. Bij de rest van het programma veranderde er niets.

Gisteravond was er een opvallend moment bij de persconferentie na afloop van de halve finale. Journalisten mochten vragen stellen aan Joost Klein en de andere winnaars van de avond, onder wie de Israëlische deelneemster Eden Golan.

De deelname van Israël leidt tot protesten van mensen die vinden dat het land vanwege de oorlog in Gaza niet mee mag doen. Er zijn onder meer betogingen bij het hotel van de zangeres.

Hoofd onder Nederlandse vlag

Een Poolse journalist vroeg aan Golan of ze erbij had stilgestaan dat ze door haar aanwezigheid andere artiesten en het publiek in gevaar brengt. Daarop zei de persvoorlichter dat ze daar niet op hoefde te antwoorden.

"Waarom niet?" reageerde Joost Klein. Hij zat bij het stellen van die vraag met zijn hoofd onder een Nederlandse vlag, maar haalde die er bij zijn reactie af. Daarna gaf de Israëlische zangeres alsnog antwoord. Het moment was niet goed te zien op officiële beelden, maar is wel geregistreerd door iemand uit de zaal.

Maar of het onderzoek dat nu door de EBU is ingesteld specifiek over dit voorval gaat is niet duidelijk.

ANP Joost Klein, onder de Nederlandse vlag, en de Israëlische zangeres Eden Golan op de persconferentie