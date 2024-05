ANP De sit-in bij het Maagdenhuis op het Spui

NOS Nieuws • vandaag, 20:06 • Aangepast vandaag, 22:41 Pro-Palestijns protest in Amsterdam met paar duizend man voorbij

In Amsterdam is vanavond opnieuw gedemonstreerd door een paar duizend mensen. De grote groep pro-Palestijnse demonstranten bevond zich op het Spui. Daar werd een sit-in gehouden, waarbij de ME moest ingrijpen. Het Spui loopt inmiddels rustig leeg, meldt een NOS-verslaggever.

De organisatie riep rond 22.00 uur met een megafoon iedereen op om te vertrekken. "Vertrek bij de politie vandaan", werd er gezegd, schrijft AT5. "Kom de komende dagen terug."

"Op het Spui is de rust wedergekeerd, de demonstranten hebben het plein verlaten", meldt de politie. "We blijven zichtbaar aanwezig in de stad om alert te kunnen reageren op eventuele ongeregeldheden." Er zijn drie mensen opgepakt. Ze zijn aangehouden vanwege belediging en opruiing.

De politie was vanavond in groten getale aanwezig bij de demonstratie, vergezeld door de Mobiele Eenheid (ME). Volgens de politie was de ME "aanwezig om escalatie te voorkomen". Politiemensen deelden enkele klappen uit aan betogers, nadat een bus van de ME werd geblokkeerd. Er waren ook andere korte confrontaties tussen de ME en de demonstranten.

Demonstranten gaven massaal gehoor aan de oproep tot een sit-in:

1:01 Demonstranten houden sit-in op het Spui in Amsterdam

De politie meldde dat de situatie op het Spui "onrustig" was. "Inzet van de politie is noodzakelijk om de orde te herstellen." Volgens een NOS-verslaggever werd een deel van het plein eerder op de avond al schoongeveegd. De demonstranten moesten weg bij de politieauto's.

'Grote groep'

De pro-Palestijnse actiegroep Amsterdam Student Encampment kondigde voor vandaag opnieuw een demonstratie aan. Mensen werden opgeroepen om te komen protesteren tegen "het besluit van de universiteit om hun eigen studenten wreed te behandelen", meldt de lokale omroep AT5.

De actievoerders vinden het optreden van de politie tijdens de pro-Palestijnse protesten de afgelopen dagen buitensporig.

De Amsterdamse politie spreekt van "een grote groep" die vanavond op de been is:

NOS De demonstranten lopen in een optocht door de stad

NOS De demonstranten verzamelden bij de Roeterseilandcampus

Aan het begin van de avond, rond 18.00 uur, verzamelden de demonstranten zich bij de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Daarna verplaatsten ze zich in een optocht door de stad.

0:41 Pro-Palestijnse demonstranten bij de Universiteit van Amsterdam

Ook in Utrecht werd vanavond opnieuw gedemonstreerd door zo'n honderd mensen. "Na het geweld dat onze gemeenschappen hebben ervaren door toedoen van de politie - die werd ingeschakeld door de Universiteit Utrecht en de burgemeester van Utrecht - is het absoluut noodzakelijk om te onthouden waar onze kracht vandaan komt", is te lezen in een bericht op sociale media.

De actiegroep, Utrecht Student Encampment, doelt hiermee op eerdere protesten die werden opgebroken door de politie.

Demonstranten liepen vanaf het Janskerkhof naar het Domplein, waar het protest verderging:

NOS De demonstratie in Utrecht op het Domplein

Begin deze week hadden demonstranten in Amsterdam tenten opgezet op de campus van de UvA. Ze eisten onder andere dat de Amsterdamse universiteiten hun banden met Israël zouden verbreken. Twee bruggetjes en de toegang naar de campus bij de Nieuwe Prinsengracht werden geblokkeerd met pallets en andere spullen.

De politie meldde eerder dat het tijdens de ontruiming onrustig was op Roeterseiland. Volgens de politie gebruikten demonstranten geweld.

Een dag na de protesten in Amsterdam kijken sommige buurtbewoners met verbazing naar de achtergebleven chaos. Anderen hebben meer begrip:

1:09 Omwonenden over Amsterdams studentenprotest: 'Ze hebben een punt'

Gisteren werd het Binnengasthuisterrein door de politie ontruimd nadat de UvA aangifte had gedaan, onder meer omdat er vernielingen waren aangericht in de gebouwen. Daarnaast zou de veiligheid van de omwonenden in het geding zijn.

Het gebouw werd al sinds dinsdag door demonstranten bezet. De politie zette shovels in om de barricades die waren gemaakt met onder meer kantoormeubilair, ladders en stenen te ontmantelen.

Ook in Utrecht werd de afgelopen dagen al gedemonstreerd. Daar werd een universiteitsgebouw op de Drift bezet. Volgens de politie is er geen schade aangericht in het universiteitsgebouw in Utrecht. De gebouwen blijven daar wel tot maandagochtend 08.00 uur gesloten.