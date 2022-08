Zes maanden na de inval in Oekraïne: alles hangt af van westerse wapensteun

Verslaggever Arjen van der Horst vanuit Kiev, Oekraïne:

"Zelfs aan oorlog kun je wennen, blijkbaar. Al hangt dat wel af van de plek, want Oekraïne is een heel groot land. In Lviv bijvoorbeeld, in het westen, zijn restaurants en winkels open, treden bandjes op en militaire checkpoints zijn er bijna niet meer. Aan het front is de situatie natuurlijk heel anders, zoals in Charkov en Mikolajev, waar dagelijks doden vallen. Overal in Oekraïne zijn mensen bedroefd over de oorlog. Hun leven is totaal op z'n kop gezet. Velen hebben geliefden verloren, of hebben geen baan meer, moeten ineens rondkomen van 100 euro per maand.

Wel zijn ze nog steeds strijdbaar en vastberaden om niet op te geven, maar deze oorlog te winnen. Sommigen zijn optimistisch en denken zelfs dat de klus voor het eind van het jaar geklaard is.