Eerste stakingsdag NS, vrijwel geen treinen in Noord-Nederland

In Noord-Nederland legt een deel van het personeel van de NS 24 uur lang het werk neer voor een beter salaris. De stakingsdag begon om 04.00 uur en is de eerste in een serie van vijf. Naar verwachting rijden er tot morgenochtend 04.00 uur vrijwel geen treinen in Friesland, Groningen, Drenthe en delen van Flevoland en Overijssel.