ANP

NOS Nieuws • vandaag, 15:29 • Aangepast vandaag, 16:37 Vanaf volgende maand minder treinen NS vanwege personeelstekort

De NS gaat vanaf volgende maand met minder treinen rijden. De dienstregeling van 2023, die in december ingaat, wordt stapsgewijs aangepast. NS gaat daardoor 10 procent minder treinen inzetten dan in 2019. Volgens het vervoersbedrijf is dat nodig om beter te kunnen inspelen op het personeelstekort.

De NS zegt dat met de ingreep voorkomen moet worden dat reizigers kort van tevoren te maken krijgen met treinuitval. "We beseffen goed dat de aanpassingen wennen zullen zijn voor onze reizigers. Treinen kunnen drukker zijn dan gebruikelijk en met name in de daluren, de avond en in het weekend zullen reizigers vaker moeten overstappen dan ze nu gewend zijn."

De belangrijkste aanpassingen vanaf 5 september: Op werkdagen rijden er vier intercity's per uur waar er nu nog zes rijden

De avonddienstregeling begint om 20.00 uur in plaats van 22.00 uur

In het weekend en in de avonduren: elk half uur intercity's en sprinters (nu elk kwartier) De belangrijkste aanpassingen per 11 december: In de vrijdagspits rijden op een aantal trajecten elk half uur intercity's (nu elk kwartier)

Op het traject Arnhem-Utrecht-Schiphol-Rotterdam blijven vier treinen per uur rijden (net zoals per 5 september)

Op het traject Eindhoven-Amsterdam rijdt maandag tot en met donderdag weer elke tien minuten een trein (in plaats van elk kwartier)

Op het traject HSL-Breda-Rotterdam gaan drie treinen per uur rijden in plaats van vijf

Volgens waarnemend president-directeur Bert Groenewegen van NS kan door het personeelstekort het huidige aanbod niet worden waargemaakt. "Dat zorgt voor uitval van treinen, teleurstellingen bij reizigers en een te hoge werkdruk voor onze collega's. We kijken naar manieren om onze collega's weer meer ruimte te geven om op een normale manier hun werk te kunnen doen. Daarvoor is een aanpassing van de dienstregeling noodzakelijk."

Groenewegen zegt dat de oorspronkelijke dienstregeling voor 2023 nog gebaseerd was op een verwachte forse reizigersgroei uit 2019. "De wereld ziet er nu echt anders uit. Onze collega's doen het uiterste om de reiziger van dienst te zijn en we hebben veel van onze mensen gevraagd, eerst als gevolg van het werken tijdens de coronamaatregelen en de laatste maanden met een grote werkdruk als gevolg van het tekort aan personeel."

Komende dagen stakingen

Bij de publicatie van de jaarcijfers in februari maakte de NS al bekend flink te hebben geleden onder de coronacrisis. De vervoerder kreeg overheidssteun, waardoor het verlies wel beperkt kon worden gehouden. NS maakte ook dit jaar weer aanspraak op financiële steun van de overheid.

In juni waarschuwden provinciebesturen dat als het kabinet te snel stopt met de financiële steun voor het openbaar vervoer, veel lijnen zouden moeten sluiten. Ze merkten op dat het ov nog steeds niet zo populair is als voor de coronacrisis en dat het nog tot 2026 duurt voordat alle reizigers zijn teruggekeerd.

Personeel van NS legt morgen het werk neer in Noord-Nederland en de dagen erna in andere regio's. De NS-werknemers staken omdat de cao-onderhandelingen zijn stukgelopen. Vrijdag wees de NS een ultimatum van de bonden af. Die eisen onder meer een eenmalige uitkering van 600 euro bruto en een permanente maandelijkse loonsverhoging van 100 euro bruto.

Nog steeds minder reizigers

NS heeft vanmiddag ook de cijfers over de eerste helft van dit jaar gepubliceerd. Die laten een beperkt herstel zien. Het aantal reizigers in deze periode was nog altijd maar 82 procent van het aantal vóór corona. In heel 2021 bedroeg het aantal reizigers 52 procent van het aantal voor de corona-uitbraak.

Vooral forenzen nemen nog steeds minder vaak de trein. Het aantal internationale reizigers is sinds april hoger dan in dezelfde maanden in 2019. De ontwikkelingen in de toekomst zijn nog onzeker nu het herstel afvlakt en er vaker thuis gewerkt wordt dan vóór corona, aldus NS.

78 miljoen positief

Zonder overheidssteun en andere bijzondere voorzieningen zou het verlies in de eerste helft van het jaar 225 miljoen euro zijn geweest. Vorig jaar was het verlies in dezelfde periode nog 611 miljoen euro. Mede dankzij de steun van de overheid is het bedrijfsresultaat uiteindelijk toch positief: 78 miljoen euro.

Voor de toekomst waarschuwt NS voor kostenstijgingen door de inflatie, die hoger zal uitvallen dan verwacht. Op de langere termijn krijgt het bedrijf mogelijk ook te maken met hogere energieprijzen. Op dit moment ligt de prijs die NS voor energie betaalt vast tot en met 2024.

Het kabinet stelde in juli voor volgend jaar maximaal 150 miljoen euro beschikbaar voor het opvangen van verliezen in het ov. De NS sprak van een goede stap. "Maar het is ook helder dat het niet genoeg zal zijn", zei een woordvoerder.