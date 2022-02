NS maakt flink verlies door coronacrisis, nog steeds minder reizigers

De Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben ook in 2021 flink te lijden gehad onder de coronacrisis. Door de pandemie, en de maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan, reisden het afgelopen jaar 48 procent minder mensen met de trein dan voor de corona-uitbraak.

De opbrengsten uit het reizigersverkeer vielen daarmee 1,1 miljard euro lager uit dan voor corona, zo liet het spoorbedrijf weten bij de publicatie van de jaarcijfers.

NS kreeg overheidssteun waardoor het verlies wel beperkt kon worden gehouden. Het bedrijf wil ook dit jaar weer financiële steun van de overheid.

Reisadvies

Tot en met mei vorig jaar gold het dringende advies om het openbaar vervoer alleen voor noodzakelijke reizen te gebruiken. In juni werden er versoepelingen aangekondigd waardoor meer mensen met de trein reisden. Na de zomer nam de reizigersstroom verder toe na de heropening van het onderwijs en versoepelingen rond het thuiswerkbeleid.

Vanaf oktober gaven de reizigerscijfers weer een daling te zien, door het advies zo veel mogelijk thuis te werken.

De dienstregeling werd op verzoek van overheid vrijwel intact gelaten. De NS kregen daarvoor 925 miljoen euro aan beschikbaarheidscompensatie waardoor het operationeel verlies beperkt bleef tot 49 miljoen euro.

Het is het tweede opeenvolgende jaar dat de NS verliezen lijdt door de coronacrisis. Het bedrijf wil niet alleen opnieuw overheidssteun maar is ook bezig met een kostenbesparingsprogramma waarbij er onder meer banen bij het management gaan verdwijnen.

Klimaat

Volgens president-directeur Marjan Rintel hebben de Nederlandse Spoorwegen dan ook opnieuw een lastig jaar voor de boeg. Voor de langere termijn is ze wat positiever gestemd. Het woningtekort in Nederland moet worden opgelost en daarbij hoort ook infrastructuur voor duurzame mobiliteit. De trein is onmisbaar om de klimaatdoelstellingen van de overheid te halen, is de overtuiging van Rintel.

"Elke reiziger die voor de trein in plaats van de auto kiest, voorkomt direct de uitstoot van CO2 en draagt direct bij aan het klimaat. Onze inzet na de pandemie is dan ook: meer reizigers in de trein dan voor de crisis", aldus de president-directeur.

Rintel pleit er verder voor de trein aantrekkelijk te houden voor reiziger. "Daarom zou het ook goed zijn om de btw op treinkaartjes af te schaffen. De rekening van de pandemie mag niet bij de reiziger terechtkomen."