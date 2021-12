Nieuwe dienstregeling: meer treinen voor (voorlopig) minder reizigers

Voor het laten rijden van de extra treinen is nauwelijks nieuw spoor aangelegd. Dat betekent dat alles over de huidige rails moet. En dat vergt een lange voorbereiding, zegt Jantina Woudstra, die bij de NS al drie jaar bezig is met de nieuwe dienstregeling. "Het spoor in de Randstad zit namelijk al mutje vol. Dus eventjes twee treinen elk uur ertussen passen, kost best veel moeite."

Zo zijn er afgelopen jaren overwegen aangepast en nieuwe wissels aangelegd, als voorbereiding op de extra treinen.

'Focus op de trein'

Reizigersvereniging Rover is over het algemeen enthousiast over de nieuwe dienstregeling. Wel vindt directeur Freek Bos dat vooral NS-reizigers erop vooruit gaan. "Mensen die van de trein overstappen op een ander vervoersmiddel, zoals de bus, krijgen op een aantal locaties juist te maken met een slechtere aansluiting."

Volgens Bos rijden er volgend jaar 10 procent minder bussen rond dan in de periode voor corona. "Door het dalende reizigersaantal gingen veel bussen afgelopen jaar al minder rijden. Maar nu halen vervoerders soms hele lijnen weg. Dat is echt de foute keuze, want reizigers - die bijvoorbeeld in de zorg en horeca werken - komen daardoor niet meer thuis."

Ook waarschuwt Bos dat de focus op extra intercity's, andere treinen - die op alle stations stoppen - in de weg kunnen zitten. "Die vertrekken daardoor soms op schevere tijdstippen. Terwijl we mensen in kleinere plaatsen ook het openbaar vervoer in willen trekken."

Woudstra van de NS erkent dat dilemma. "Het spoor is zó vol, dat je niet boetevrij extra treinen kan laten rijden. Je kan de rails maar een keer weggeven."

Komend jaar gaat ook de nieuwe intercity van NS rijden; zo ziet die eruit: