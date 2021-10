Weer een slaaptrein erbij vanuit Nederland, en er komen er nog meer aan

Wat is er afgelopen jaren veranderd, waardoor partijen nu toch weer potentie zien in de slaaptrein? NS-woordvoerder Anita Middelkoop wijst vooral naar de reizigers. "Er lijkt veel gebeurd in de kijk van mensen op hoe ze willen reizen. Nachttreinen zijn in heel Europa in opmars, vooral als duurzaam alternatief voor vliegen."

Volgens de eigenaar van Green City Trip gaat het mensen ook om de beleving, waardoor ze nu de slaaptrein weer boeken. "Het begint letterlijk op het perron bij jou in de buurt. Je hebt geen gedoe met bagage en een wachtrij. En dan krijg je ook nog het mooie uitzicht van berglandschappen in de ochtend. Het is echt onderdeel van je vakantie".

600 bedden

De NS ziet de 'revival' ook terug in het aantal boekingen voor hun slaaptrein naar Wenen. "Door corona waren buitenlandse vakanties en zakenreizen even wat minder populair. Maar inmiddels zien we dat de trein soms helemaal is volgeboekt." Ook Winkelman beaamt dat. Van zijn eerste twee ritten, naar Praag en Venetië, zijn de ruim 600 bedden allemaal bezet.