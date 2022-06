Provincies: 'Een derde van ov-lijnen verdwijnt zonder noodsteun van kabinet'

Het kabinet stopt te snel met financiële steun voor openbaar vervoer, waarschuwen provinciebesturen. Ze zijn bang dat er als gevolg veel lijnen moeten sluiten. Tijdens de coronacrisis nam het aantal passagiers met bijna 50 procent af, waardoor ov-bedrijven in geldproblemen zijn geraakt.

Om het ov-netwerk in stand te houden, kregen de vervoersbedrijven van het kabinet noodsteun. Nu het er naar uitziet dat het Rijk daar eind dit jaar mee wil stoppen, trekken zij aan de bel.

Volgens de provinciebestuurders is de steun nog hard nodig omdat het ov nog steeds niet zo populair als voor de crisis. Zij verwachten dat het nog tot 2026 duurt voordat alle reizigers zijn teruggekeerd.

"Of we leggen tientallen miljoen bij per jaar om ons netwerk in stand te houden, of we schrappen tot 30 procent van de ov-lijnen", waarschuwt Arne Schaddelee, als gedeputeerde voor de provincie Utrecht verantwoordelijk voor Mobiliteit, in het NOS Radio 1 Journaal. Provincies hebben dat soort bedragen volgens hem niet zomaar liggen.

Overheid kijkt naar andere cijfers

Om het ov-netwerk in stand te houden, kregen de vervoersbedrijven van het kabinet noodsteun. In ruil daarvoor moest er wel een deel bezuinigd worden door de vervoersbedrijven. Gedeputeerden van de twaalf provincies schrijven in een opiniestuk in Trouw dat ze een herstelplan voor de komende vier jaar hebben opgezet.

De overheid baseert zich op andere cijfers, van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, waarin staat dat volgend jaar alweer 97 procent van de reizigers terugkeert naar de treinen, bussen, trams en metro's.

Vooral lage inkomens afhankelijk van ov

Het sluiten van verbindingen kan vooral grote gevolgen hebben voor mensen met lagere inkomens, die niet makkelijk terug kunnen vallen op de auto. "Zij zijn echt afhankelijk van het ov", zegt Schadedelee. "En dat is juist de groep mensen die bij elke crisis het hardst geraakt worden."

Daarnaast waarschuwen de gedeputeerden dat het openbaar vervoer in de komende jaren juist extra belangrijk zal worden. Door de klimaat- en de stikstofcrisis, maar ook om de toenemende drukte op de wegen tegen te gaan. Daarom vragen de provincies aan het Rijk om "hun verantwoordelijkheid te nemen".