Vervoerssector heeft ook last van stijgende energiekosten, 'grote financiële risico's'

Voor particulieren met een auto is het de afgelopen dagen schrikken bij het pompstation, met prijzen die dag na dag fors stijgen. Maar ook bij openbaarvervoerbedrijven en de transportsector doen de stijgende brandstofkosten pijn.

"Brandstof is een grote kostenpost voor ons als mobiliteitsbedrijf", zegt een woordvoerder van Transdev, het moederbedrijf van busvervoerders Connexxion en Hermes. "Wij zijn bezorgd. De prijzen voor zowel diesel, gas als elektriciteit stijgen en onduidelijk is ook hoever het door stijgt."

'Grote financiële risico's'

Ov-bedrijven kunnen de kostenstijgingen van de afgelopen weken nu niet doorberekenen aan klanten, want ov-tarieven worden maar een keer per jaar aangepast. "Die jaarlijkse indexatie is natuurlijk altijd achteraf. Dit brengt voor ons grote financiële risico's met zich mee", aldus Transdev.

Het Amsterdamse ov-bedrijf GVB, met veel metro's en trams, draait voor het overgrote deel niet op diesel maar elektriciteit. Ook de prijs daarvan is aan het stijgen. "Ook wij hebben te maken met hogere kosten, terwijl tegelijkertijd het aantal reizigers door corona nog niet terug is op het oude niveau", aldus een woordvoerder.

'Snoeien in dienstregeling voorkomen'

Ov-bedrijven krijgen nog wel een 'doorrijd-vergoeding' van de overheid vanwege corona, maar die stopt in september. "Vooral na september zien we een financieel gat. We moeten echt om de tafel met het Rijk en onze opdrachtgever, de vervoerregio. De vraag is of we alles kunnen laten rijden als niet alle reizigers terug zijn. We willen voorkomen dat we moeten gaan snoeien in het bedrijf."

Het GVB ziet niet veel in een tussentijdse prijsverhoging voor consumenten. "Als je mensen terug het ov in wil, is het niet echt een visitekaartje als je nu de prijs omhoog gooit."

'Brandstofclausule moet korter'

Transportbedrijven hebben vaak meer mogelijkheden om de gestegen brandstofkosten door te berekenen aan klanten, want in contracten staat meestal een zogeheten brandstofclausule. Maar ook die clausules bieden nu niet altijd hulp. Want in die clausules is meestal een periode van een week, maand of zelfs kwartaal afgesproken.

"Als je bijvoorbeeld een brandstofclausule met een klant per week hebt afgesproken, rij je voor de prijs die bijvoorbeeld op maandag geldt", legt een woordvoerder van TLN uit. "De rest van de week geldt voor de klant ondanks de dieselprijsstijgingen die afgesproken prijs. De voortdurende en sterke stijgingen creëren nu een voortdurend en groeiend nadeel." Want de afgelopen tijd zien we dagelijkse prijsstijgingen van diesel van vele centen en dat is eigenlijk ongekend.

120.000 euro extra op 800.000 liter diesel

Een rekenvoorbeeld van TLN: een grote supermarktvervoerder die 800.000 liter diesel tankt per week heeft als de pompprijs in een week stijgt met 15 cent 120.000 euro meer kosten per week.

TLN pleit er dan ook voor om brandstofclausules sneller dan op weekbasis te herzien. "Er moeten realistische afspraken gemaakt worden tussen transporteur en opdrachtgever. Zo kunnen eventuele geldproblemen bij transporteurs beter worden opgevangen."