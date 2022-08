Data NS-stakingen bekend, laatste op 31 augustus

Het is de bedoeling dat medewerkers van het spoorbedrijf op 24 augustus het werk neerleggen in Noord-Nederland en op 26 augustus in het westen. Op respectievelijk 29 en 30 augustus volgen het noordwesten en Midden-Nederland. De staakperiode eindigt voorlopig in het oostelijk en zuidelijk deel van het land, waar NS-medewerkers op 31 augustus het werk neerleggen.