AFP

NOS Nieuws • vandaag, 11:32 Apple wil meer iPhones produceren in India, 'China minder betrouwbaar'

Apple is van plan meer iPhones te produceren in India, melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Het gros van Apples smartphones wordt nu gemaakt door producent Foxconn in China, maar vanwege geopolitieke spanningen tussen Washington en Peking en de strenge coronalockdowns in China ziet Apple India als veiligere optie.

Verwacht wordt dat de nieuwe iPhone 14 komende maand wordt gepresenteerd en in de verkoop gaat. De eerste geleverde toestellen zullen zoals vanouds uit China komen. Vanaf eind oktober of november willen Apple en Foxconn ook vanuit India kunnen leveren. Foxconn wil zijn fabriek in de zuidelijke stad Chennai daarvoor gebruiken.

Geheimhouding

Apple begon in 2017 met het produceren van iPhones in India, al bleef het aantal toestellen ver achter bij de productie in China. Met de iPhone 14 moet dat gat bijna gedicht zijn. De grootste uitdaging daarbij is volgens Bloomberg geheimhouding. Apple probeert al jaren koste wat het kost te voorkomen dat details over nieuwe smartphones uitlekken.

In de Chinese Foxconn-fabriek gelden daarom strenge geheimhoudingsregels. Om die ook in India in te stellen, lijkt een lastige opgave, schrijft het persbureau. Dat heeft onder meer te maken met de Indiase douane, die regelmatig pakketjes met geïmporteerde materialen openmaakt om te controleren of de invoerformulieren juist zijn ingevuld.

China-correspondent Garrie van Pinxteren: "Er is een aantal belangrijke redenen voor deze verschuiving. Je hebt de spanningen tussen Amerika en China, versterkt door het bezoek van Amerikaanse delegaties aan Taiwan. Daarnaast zijn er nog steeds regelmatig lockdowns, waardoor ook de fabrieken van Foxconn geraakt worden. Er is nu ook een energietekort door de grote droogte en hitte, waardoor soms fabrieken de deuren even moeten sluiten. Tenslotte wordt India een steeds grotere groeimarkt voor smartphones, terwijl de Chinese markt redelijk verzadigd is. China doet er veel aan om zich te presenteren als een onmisbaar land voor hightechzaken. Maar in feite is de omgeving om te produceren veel minder voorspelbaar geworden. Vroeger kwamen bedrijven naar China omdat ze wisten dat de productie goedkoop en goed was en niet makkelijk stil zou komen te liggen. Stakingen worden bijvoorbeeld niet toegestaan door de overheid. Veel factoren zijn de laatste tijd veranderd en dat maakt China minder aantrekkelijk voor bedrijven en vooral minder betrouwbaar. Voor president Xi is dat een groot probleem. Hij ziet de economie slecht draaien, maar hij kan zich niet veroorloven om zijn zero-covidstrategie los te laten. Hij heeft er zijn eigen politieke lot aan verbonden: hij laat zich erop voorstaan dat bij hem mensenlevens gaan boven economische groei. Bovendien zijn oudere mensen zijn nog steeds slecht gevaccineerd en als ze opeens massaal ziek worden, zouden de ziekenhuizen vooral op het platteland het niet aankunnen. Er zouden mogelijk veel mensen overlijden. Dat zou een groot politiek probleem veroorzaken. Xi zit dus klem in zijn eigen beleid."