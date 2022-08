NASA

NOS Nieuws • vandaag, 09:49 James Webb-telescoop maakt 'ongelofelijke' beelden van Jupiter

De James Webb-ruimtetelescoop heeft haarscherpe nieuwe beelden van de planeet Jupiter gemaakt. De foto's zijn in juli gemaakt en nu gedeeld door wetenschappers van het Amerikaanse ruimtevaartinstituut NASA.

Te zien zijn onder meer de poollichten, de manen en de ringen van de grootste planeet van ons zonnestelsel. Duidelijk zichtbaar is ook de grote rode vlek, een enorme aanhoudende storm die in de 17de eeuw voor het eerst werd waargenomen. Die is twee tot drie keer zo groot als de Aarde. De vlek is in deze foto wit, omdat hij veel zonlicht weerkaatst.

De foto's van Jupiter zijn bewerkt, zodat de belangrijkste kenmerken meer opvallen. Zo hebben de poollichten een rode gloed gekregen. Nevel bij de noord- en zuidpool worden gekenmerkt door de gele en groene tinten. Een derde filter, in het blauw, versterkt het licht dat wordt weerkaatst door een grote wolk. De wittere plekken op de planeet zijn waarschijnlijk hooggelegen wolken.

"We hadden niet verwacht dat de foto's zo goed zouden zijn. Het is echt ongelofelijk", zegt astronoom Imke de Pater. De Nederlandse Jupiter-onderzoeker is verbonden aan de Universiteit van Californië in Berkeley. "Het is echt opmerkelijk dat we in één foto behalve de details van Jupiter, ook zijn ringen, kleine satellieten en zelfs sterrenstelsels kunnen zien."

NASA Op deze uitgezoomde foto zijn Jupiters ringen te zien, net als zijn twee manen

Op de uitgezoomde tweede foto zijn de ringen van Jupiter te zien, die vele male doffer zijn dan de planeet zelf. Op het uiteinde van de linker ring is een klein puntje te zien: dat is de maan Adrastea. Nog iets verder naar links is een helderder puntje: de maan Amalthea. Lichtblauw gekleurd zijn de poollichten op de noord- en zuidpool.

De James Webb-telescoop werd eind vorig jaar gelanceerd en observeert de kosmos sinds deze zomer met infraroodsensoren. Wetenschappers hopen met de nieuwe telescoop de eerste sterrenstelsels te kunnen ontdekken om zo meer te weten te komen over de oerknal, het ontstaan van het heelal. De Webb-telescoop kostte bijna 10 miljard euro en is de opvolger van de Hubble-telescoop.

Zo werkt de James Webb-ruimtetelescoop:

